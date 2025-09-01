Presupuesto 2026: vea la tabla de en cuáles entidades públicas sube el gasto y en cuáles baja

El Ministerio de Hacienda presentó este lunes 1.º de setiembre ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional de 2026, que asciende a ¢12,8 billones.

De acuerdo a la iniciativa, registrada como el proyecto de Ley 25.177, los principales ajustes de asignaciones al alza se enfocaron en las entidades del Poder Ejecutivo.

De las 18 entidades del gobierno enlistadas, 13 muestran incremento en las asignaciones (Ver tabla).

Los aumentos relevantes se concentran en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, para un presupuesto anual de ¢198.320 millones, frente a los ¢7.337 millones del 2024. El ascenso se explica por una reubicación de la transferencia de capital en favor del Banco Hipotecario de la Vivienda, que antes estaba en el Ministerio de Trabajo.

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería el presupuesto del próximo año será de ¢72.205 millones, un 18% más frente a los ¢60.899 millones del 2025. En el Ministerio de Salud se prevé un gasto de ¢441.692 millones, o sea, un 18,6% frente a los ¢372.330 millones de este año.

En tanto, en la Presidencia de la República el presupuesto estimado es de ¢42.643 millones, lo que significa un 16,6% más comparado a los ¢36.564 millones de este año. El incremento se explica por las transferencias corrientes a asociaciones para atención de adultos mayores y gobiernos locales.

Por otra parte, en el Presupuesto 2026 se detalla una reducción en la asignación para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (-32%), el Ministerio de Comercio Exterior (-6,5%), el Ministerio de Gobernación y Policía (-5,8%), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (-3,4%) y el Ministerio de Cultura y Juventud (-1,6%).

En el Poder Legislativo no hubo variación (0%) en la asignación presupuestaria con respecto al presupuesto del año anterior. El documento revela una partida de ¢49.543 millones, idéntica a la asignada en 2025.

El Poder Judicial refleja un leve aumento del 0,2% y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un incremento del 28%, en vísperas de las elecciones nacionales de febrero 2026, con una asignación total de ¢77.808 millones.

La Contraloría General de la República (CGR) tiene un aumento de 2,5%; la Defensoría de los Habitantes de la República, un 3,3%; y los Regímenes de Pensiones, un 9,7%.