Economía

Presupuesto 2026: vea la tabla de en cuáles entidades públicas sube el gasto y en cuáles baja

De las 18 entidades del gobierno, 13 tendrán más fondos el próximo año, según el proyecto del Presupuesto 2026

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos

El Ministerio de Hacienda presentó este lunes 1.º de setiembre ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional de 2026, que asciende a ¢12,8 billones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Presupuesto 2026Ministerio de HaciendaAsamblea Legislativa
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.