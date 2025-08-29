Sinpe Móvil y plataformas digitales: cómo debe reportar los pagos el contribuyente en la nueva factura electrónica

A partir del 1.° de setiembre, cerca de 450.000 contribuyentes deberán implementar la nueva versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, que introduce como novedad la incorporación de dos nuevos medios de pago que deberán ser reportados en la factura electrónica.

Mario Ramos, director general de Tributación, confirmó a La Nación que los contribuyentes estarán obligados a registrar las compras o ventas realizadas mediante Sinpe Móvil y plataformas digitales, como tiqueteras electrónicas o PayPal.

Actualmente, al facturar, los contribuyentes deben detallar si la transacción se realizó con efectivo (01), tarjeta de crédito o débito (02), cheque (03), transferencia o depósito bancario (04) y pagos recibidos por terceros (05).

Con la actualización, el Sinpe Móvil se añadirá con el código 06 y las plataformas digitales con el 07.

Mario Ramos, director general de Tributación, sobre Sinpe Móvil en facturación electrónica

En relación con el Sinpe Móvil, Ramos explicó que esta medida permitirá rastrear, eventualmente, posibles evasiones de quienes lo utilicen como medio de pago en comercios sin reportarlo a Tributación.

El jerarca señaló que, en la versión 4.3, los contribuyentes ya debían, en principio, registrar las transferencias mediante Sinpe Móvil y plataformas digitales en el apartado “Otros”.

LEA MÁS: ¿Revende bienes usados? Nueva factura electrónica introduce cambios clave para su negocio

Sin embargo, para dejar clara la obligatoriedad de reportarlas, se optó por incorporarlas formalmente en la lista.

“Si existen personas inescrupulosas que usan el Sinpe Móvil como medio para evadir, entonces eso es precisamente lo que en un momento vamos a identificar y construir, a partir de datos, y si tenemos que hacer después una actuación con el Banco Central para intercambiar información, eso será a partir de los datos que tengamos”, declaró Ramos.

Esta versión 4.4 busca, en conjunto, fortalecer el control fiscal y mejorar la trazabilidad de las transacciones, facilitando la fiscalización y aumentando la transparencia en las operaciones electrónicas.

LEA MÁS: Hacienda emite nueva disposición obligatoria para comerciantes que usan Sinpe: así deberán registrar los pagos