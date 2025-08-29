Economía

Sinpe Móvil y plataformas digitales: cómo debe reportar los pagos el contribuyente en la nueva factura electrónica

A partir del 1.° de setiembre, todos los contribuyentes deberán reportar dos nuevos métodos de pago al emitir facturas electrónicas

Por Arianna Villalobos Solís

A partir del 1.° de setiembre, cerca de 450.000 contribuyentes deberán implementar la nueva versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, que introduce como novedad la incorporación de dos nuevos medios de pago que deberán ser reportados en la factura electrónica.








