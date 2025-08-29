Economía

¿Revende bienes usados? Nueva factura electrónica introduce cambios clave para su negocio

A partir del 1.° de setiembre, la factura electrónica facilita a los contribuyentes revendedores de bienes registrar compras de productos

Por Arianna Villalobos Solís

A partir del 1.° de setiembre, la nueva versión 4.4 de comprobantes electrónicos introduce cambios relevantes para quienes se dedican a la reventa de bienes usados.








