Facturación electrónica: los cinco principales cambios que vienen a partir de setiembre

Versión 4.4 de comprobantes electrónicos introducen 146 cambios para todos los contribuyentes en el país a partir del 1. ° de setiembre

Por Arianna Villalobos Solís

El lunes 1.° de setiembre entrará en vigor la versión 4.4 de los comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda, diseñada para reforzar el control fiscal, mejorar la trazabilidad de las transacciones y facilitar la labor de fiscalización del fisco.








