Hacienda otorgará prórroga de implementación de facturación 4.4 para casos excepcionales

La entrada en vigor de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos está programada para el 1.º de setiembre

Por Arianna Villalobos Solís

El Ministerio de Hacienda anunció este martes una prórroga hasta el próximo 6 de octubre en la implementación de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos, prevista para el 1.º de setiembre, en casos excepcionales.








