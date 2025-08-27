Hacienda otorgará prórroga de implementación de facturación 4.4 para casos excepcionales

El Ministerio de Hacienda anunció este martes una prórroga hasta el próximo 6 de octubre en la implementación de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos, prevista para el 1.º de setiembre, en casos excepcionales.
