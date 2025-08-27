Hacienda otorgará prórroga de implementación de facturación 4.4 para casos excepcionales

El Ministerio de Hacienda anunció este martes una prórroga hasta el próximo 6 de octubre en la implementación de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos, prevista para el 1.º de setiembre, en casos excepcionales.

Según el comunicado oficial, este plazo adicional se concederá a quienes lo soliciten ante la Administración Aduanera y demuestren razones debidamente justificadas.

Para gestionarlo, deberán ingresar al sistema de Trámites Virtuales (TRAVI) y seleccionar la opción “Solicitud de prórroga para uso de la versión 4.3 CE”.

En el resto de contribuyentes, la entrada en vigor de la versión 4.4 se mantendrá para el 1.º de setiembre.

Además, a partir del 2 de ese mes, el Ministerio de Hacienda publicará en su sitio web el listado de las empresas autorizadas para aplicar la prórroga.

La Nación consultó a Mario Ramos, director general de Tributación, cuáles justificaciones se considerarán para otorgar la prórroga; sin embargo, el jerarca señaló que ese detalle no fue incluido en el comunicado, pues corresponde a aspectos técnicos que serán evaluados en cada caso.

Hacienda aclaró que los usuarios de la herramienta gratuita del sistema de Administración Tributaria (ATV) podrán seguir emitiendo comprobantes electrónicos con normalidad hasta su traslado a TICO Factura, disponible en el nuevo sistema Tribu-CR a partir del 6 de octubre.