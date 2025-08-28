Economía

Hacienda confirma: cambio en facturación permitirá rastrear evasores en Sinpe Móvil

A partir del 1.º de setiembre, todos los contribuyentes que facturen por Sinpe Móvil deberán reportarlo a Tributación

Por Arianna Villalobos Solís

El Ministerio de Hacienda confirmó que la nueva versión de comprobantes electrónicos permitirá eventualmente rastrear posibles evasiones de quienes utilicen la plataforma Sinpe Móvil como método de pago en comercios sin reportarlo a Tributación.








Sinpe MóvilComprobantes electrónicosMinisterio de HaciendaFacturación 4.4
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

