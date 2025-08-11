Hacienda pone la mira en Sinpe Móvil: requirió al Banco Central identificar los mayores usuarios

El Ministerio de Hacienda solicitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) identificar los mayores usuarios de la plataforma Sinpe Móvil, la cual permite a las personas y empresas transferir y recibir dinero desde sus cuentas mediante el número de teléfono celular.

Según la transcripción del acta 6265-2025, de la sesión realizada el 3 de julio por la Junta Directiva del ente emisor, Hacienda requirió en enero de este año información para “entender el funcionamiento del sistema”, enfocándose en los números telefónicos que reciben más de 100 transferencias al mes.

Ana María Cerdas Jaubert, funcionaria de la División de Sistemas de Pago del BCCR, enfatizó en su exposición a los directivos que Hacienda tiene particular interés en Sinpe Móvil como una posible fuente de retención de impuestos, bajo un “alegato de que el funcionamiento actual del servicio faculta la evasión fiscal”.

En su intervención, precisó que el hecho generador del impuesto al valor agregado (IVA) corresponde a la venta de bienes y servicios dentro del territorio nacional, con lo cual responsabilidad de la declaración del tributo recae en la persona física o jurídica que recibe los fondos.

“La División Sistemas de Pago considera que ningún instrumento debería de fungir como agente de retención de impuestos. Quien tiene que declarar los impuestos es la persona física o jurídica, no el instrumento de pago”, agregó Cerdas Jaubert.

También recalcó: “Entendemos que la idea de esto es utilizar algún tipo de regla crítica para aproximar qué podría ser un pago comercial”.

La funcionaria del Banco Central afirmó que Hacienda realizó la petición sabiendo que Sinpe Móvil no dispone de un indicador que permita separar una transferencia personal de fondos de una de índole comercial.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, comentó a La Nación que el ente emisor considera que la vía adecuada para fortalecer la recaudación tributaria es mediante un facilitamiento del pago de impuestos a las personas y con herramientas como la factura electrónica.

La discusión en el Banco Central se enmarcó en la emisión de un criterio de la División de Sistemas de Pago sobre el proyecto de ley 24.750 para proteger al usuario de Sinpe Móvil ante la voracidad fiscal, que implica una reforma al artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Este proyecto establece una prohibición a que se realicen retenciones del IVA sobre las transferencias que efectúen los usuarios de Sinpe Móvil, que es una plataforma administrada por el Banco Central.

El sistema se popularizó particularmente desde la pandemia, ya que permite hacer transacciones de manera ágil y sencilla. Solo en 2024 se movieron ¢10,89 billones, es decir, ¢2,31 billones más que en 2023. En este primer semestre del 2025, la cifra transada fue de ¢5,98 billones.

Objetivo: trazabilidad de transacciones comerciales

Mario Ramos, responsable de la Dirección General de Tributación (DGT), aseguró a este diario que el requerimiento de información fue enviado en enero de 2023 y no en este año, como menciona el acta del emisor. Añadió que para ese momento existía “una nebulosa” respecto al Sinpe Móvil y que la petición fue exploratoria, para comprender la dinámica de uso de la plataforma.

Sin embargo, Ramos añadió que para buscar una herramienta adecuada de fiscalización tributaria en Sinpe Móvil, primero es necesario contar con la información para determinar la magnitud de las transacciones gravables que se hacen en la plataforma.

“El Sinpe es un medio de pago. El problema no es que un negocio le reciba al cliente solo pagos por Sinpe, el problema es que el negocio no emita un comprobante electrónico por esa transacción. Toda transacción con Sinpe que se haga en un negocio tiene que estar vinculada a un comprobante electrónico ”, señaló Ramos.

El director de Tributación enfatizó en que, como parte de este proceso de análisis, se adicionó Sinpe Móvil como mecanismo de pago a la versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, que entran en vigencia el 1.º de setiembre.

El Banco Central detectó que 722 empresas que utilizan Sinpe Móvil para pagos comerciales reciben, en promedio, más de 500 transferencias al mes. (Canva/Canva)

“Ahora nosotros podemos tener una noción, a partir de esa información objetiva. Es una primera aproximación para poder ver cuánto se está manejando dentro del comercio. En este momento no tenemos un estudio que nos diga cuánto de los bienes que se transan se pagan por Sinpe”, externó Ramos.

El director de la DGT precisó que Sinpe Móvil no es como tal una herramienta de evasión, pero esta puede ser utilizada por comerciantes para ese fin. No obstante, remarcó que, a diferencia del efectivo, en la plataforma existe la trazabilidad.

“El Sinpe Móvil per se no es una herramienta de evasión. Puede ser utilizado por algunos comerciantes inescrupulosos que quieran evadir, pero no puedo generalizarlo de ninguna forma. El Sinpe es una herramienta útil para la formalización, pero de ninguna manera podemos afirmar que todas las transacciones entrañan una evasión”, comentó Ramos.

Ramos reconoció que es muy difícil identificar cuáles transacciones son de tipo personal o empresarial, así como la magnitud de estas, aunque enfatizó en que es una plataforma que ven con buenos ojos y que, a diferencia del efectivo, tiene trazabilidad.

“Desde la DGT, es positivo (Sinpe Móvil) porque significa que los costarricenses están bancarizados y, en caso de que tuviéramos que hacer una actuación de control, es más sencillo darle la trazabilidad a través de una cuenta bancaria”, añadió.

Manifestó que el comprobante electrónico será la fuente clave de información para Hacienda y que han sostenido conversaciones con el Banco Central en relación con Sinpe Móvil.

Beneficio

De acuerdo con el análisis del Banco Central, solamente 52.441 números telefónicos recibieron más de 100 transacciones al mes el año pasado, es decir, menos del 2% de los 4.125.000 números registrados. El beneficio en la recaudación sería mínimo, pues muy pocos son de empresas.

“Parecería un poco desproporcionado intentar ejercer una retención sobre Sinpe Móvil, para precisamente seguir apenas al 1,86% de los números telefónicos que participan en el servicio”, externó Ana María Cerdas, funcionaria del BCCR.

De acuerdo con el criterio de la División de Sistemas de Pago, el indicador de más de 100 transferencias al mes no es el mejor para aproximar lo que es una transacción comercial en la plataforma.

A raíz de esto, para poder realizar una diferenciación lograron encontrar 722 empresas que utilizan Sinpe Móvil para pagos comerciales, que reciben, en promedio, más de 500 transferencias al mes.

Entre las empresas con mayor volumen de transacciones se identificaron las vinculadas a actividades financieras, de comercio, de servicios, cooperativas, seguros y educación.

Estas empresas que brindan servicios financieros están por ley exentas del IVA, de forma que “seguirlas a través de Sinpe Móvil no tendría un efecto de mayor recaudo para el Ministerio de Hacienda”, según el acta del Banco Central.

Marta Soto, vicepresidenta del Banco Central, dijo estar de acuerdo con que Hacienda haga esfuerzos por evitar la evasión fiscal, pero que el beneficio que recibiría de Sinpe Móvil sería “mínimo”.

“Lo que uno observa aquí es que el beneficio marginal es mínimo, es muy pequeño para el daño que se le puede hacer al instrumento que, efectivamente, ha sido un instrumento de uso masivo”, expresó la directiva.

En diversas ocasiones, Hacienda ha expresado su intención implementar un mecanismo para fiscalizar y rastrear las ventas pagadas mediante Sinpe Móvil, con el fin de asegurar el cobro de los impuestos correspondientes a transacciones comerciales.

Peso de Sinpe

A diciembre del 2024, había registrados 4.125.000 números telefónicos pertenecientes a 3,3 millones de personas físicas. Este número representa el 85% de las personas que tienen una cuenta de fondos en el sistema financiero formal.

También hay 47.700 personas jurídicas, de acuerdo con las cifras analizadas durante la sesión de la Junta Directiva del Banco Central y presentadas por la División de Sistemas de Pago.

De los más de 3 millones de usuarios, el 81% (2,7 millones) lo usó de manera frecuente tanto para enviar como para recibir transferencias. Solo un 7% (245.000 usuarios) lo utilizó para recibir fondos, sin enviar dinero.

Según las cifras, el 5% (172.000 personas) lo utilizó solo para enviar fondos y apenas un 6% (211.000 usuarios) no participó del servicio, ni enviando ni recibiendo fondos.

En conjunto, estos participantes enviaron y liquidaron 650 millones de transferencias de fondos el año pasado por un valor de ¢10,9 billones, lo cual equivale a 6,7 veces todos los billetes y monedas emitidos por el Banco Central.