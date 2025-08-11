Economía

Hacienda pone la mira en Sinpe Móvil: requirió al Banco Central identificar los mayores usuarios

Al 2024 había 4,1 millones de números telefónicos registrados para usar Sinpe Móvil; BCCR considera difícil determinar cuáles transacciones comerciales

Por Luis Enrique Brenes

El Ministerio de Hacienda solicitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) identificar los mayores usuarios de la plataforma Sinpe Móvil, la cual permite a las personas y empresas transferir y recibir dinero desde sus cuentas mediante el número de teléfono celular.








Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

