Hacienda apunta a la factura digital para controlar evasión en Sinpe Móvil

El Ministerio de Hacienda apunta hacia el monitoreo de la factura digital para controlar la posible evasión del impuesto al valor agregado (IVA) por medio de la plataforma de pagos electrónicos de Sinpe Móvil, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. La institución dará prioridad a este mecanismo antes que intervenir sobre este sistema de transacciones en tiempo real.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó que la apuesta de la cartera para el control de la recolección del impuesto en los pagos por medio de este mecanismo está orientada a identificar comportamientos inusuales por medio de la vigilancia de la factura digital que deben brindar los comercios.

El jerarca comentó que hay una dificultad para establecer si un pago en Sinpe Móvil corresponde a una transferencia entre cuentas o a un pago en el que deba cobrarse el IVA, por lo que abogan por fiscalizar por medio de herramientas como la factura digital antes de proponer alguna modificación a la plataforma de pagos.

“Estamos apostando más a que podamos identificar pagos a través de la factura digital y utilizar los medios tecnológicos que vamos a implementar a través de Hacienda digital para perseguir esas cosas. Ya estamos haciendo análisis de facturas, entonces cuando tengamos gente que se comporta fuera del promedio, vamos a caerles”, comentó Acosta.

Sinpe Móvil es una herramienta creada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el envío y recepción de dinero desde el teléfono celular, vía mensajes de SMS o aplicaciones bancarias.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, ente encargado de la administración de Sinpe Móvil, afirmó que la factura es la variable crítica para determinar si se pagan o no los impuestos que corresponden, y no la forma de pago.

“No es la forma de pago la que determina la evasión de impuestos, en toda transacción hay una obligación de dar la factura, si hay factura no debería de haber evasión de impuestos. Lo mismo podría decirse cuando se paga con cheque o efectivo, esa es la variable crítica”, aseguró Madrigal.

La evasión de impuestos por medio de Sinpe Móvil fue puesta sobre la mesa desde la administración anterior, cuando el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, abogó por un mecanismo para combatir la evasión del pago de tributos de las transacciones comerciales de bienes y servicios gravados con IVA que se cancelan con el uso del sistema digital.

En ese entonces, Villegas argumentó que temían que las transacciones por Sinpe Móvil, o la plataforma Sinpe en general, no estuvieran aplicando el tributo o que sí lo hicieran, pero sin transferir el monto correspondiente al IVA hacia las arcas de la institución.

El exministro aseguró que no querían afectar la transaccionalidad de la plataforma, aunque no descartó hacer retenciones por medio del sistema para las transacciones comerciales (como con las tarjetas) gravadas con IVA. Finalmente, el plan de acción no se presentó.

Para Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, el control más importante en la recaudación de tributos es la factura electrónica, ya que deja una trazabilidad para esos efectos, por lo que considera que ese es el énfasis sobre el que deberían seguir trabajando, además de explorar la posibilidad de mejorar la trazabilidad de los pagos hechos desde Sinpe.

No obstante, el exjerarca enfatizó en que Sinpe y Sinpe Móvil deberían de permanecer lo más flexibles para que se siga profundizando en el uso de medios digitales de pago, los cuales reducen costos de transacción, aumentan la seguridad y son más trazables que el uso de efectivo.

“Cualquier medida que se tome para reducir las posibilidades de evasión desde el punto de vista tributario, debería seguir de la mano del objetivo de no obstaculizar el uso (de Sinpe), porque las ventajas que tiene el país como consecuencia del uso de medios electrónicos de pago deberían prevalecer”, dijo Cubero.

El exdirector general de Tributación, Francisco Villalobos, socio de ICS consultores, explicó que una alternativa para poder fiscalizar la recaudación por Sinpe Móvil por medio de la factura digital podría ser generar controles concretos, tales como la identificación de comercios que utilicen la plataforma y que no entreguen la factura digital.

“No se puede hacer mucho desde la plataforma de la factura electrónica, lo que me parece que podría hacerse es que en fiscalizaciones concretas, donde tienen conocimiento de que hay comercios que aceptan Sinpe y no dan factura, en esos casos habría que generar controles”, comentó Villalobos, quien añadió que la implementación de un método de control a nivel masivo sin afectar el método de pago podría resultar más complicado.

Carlos Melegatti, director de la División Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, dependencia encargada de la administración de Sinpe Móvil, afirmó que la estrategia para mejorar la recaudación de impuestos para las transacciones por esta plataforma debe orientarse a reforzar los controles del sistema tributario, con el uso adecuado de instrumentos como la factura electrónica.

Además, destacó que no es conveniente ejecutar cambios en el método de pago, que puedan generar distorsiones en su uso.

“Yo no dudo que puedan existir comercios que usen Sinpe Móvil para evadir, pero no pasa en todos los casos. El instrumento de control impositivo debe ser la herramienta que se debe reforzar, ya que si se aplican restricciones a medios de pago como Sinpe Móvil, la gente va a empezar a utilizar otras vías a las que es imposible aplicarles este tipo de controles”, comentó Melegatti.

El director de la División Sistemas de Pago de la autoridad monetaria enfatizó en que los países desarrollados no cobran impuestos por medio del uso de reglas sobre los formatos de pago, debido a que cuentan con sistemas de recolección de tributos robustos. Asimismo, agregó que los cambios en las plataformas de pagos digitales incentivan a las personas a moverse a otros métodos como el efectivo.

De igual forma, resulta complicado realizar ajustes a la plataforma para que se permita identificar el tipo de transferencias entre cuentas, por ejemplo, remesas familiares o pagos con fines comerciales. Según Melegatti, el sistema está diseñado para que su uso sea sencillo por lo que aplicar este tipo de cambios podría conllevar al riesgo de deteriorar la experiencia de uso del mismo medio de pago.

“Los impuestos no deberían afectar los medios de pago, lo que sí deberíamos, los ciudadanos, es apoyar la tributación para que se paguen correctamente los impuestos, y que todos apoyemos para que se generen las facturas electrónicas. Y no esperar que me pregunten en el comercio si deseo o no la factura electrónica ya que la misma debería ser obligatoria y solicitarla es responsabilidad de todos”, comentó Melegatti.

El director de Sistemas de Pago del Banco Central, sugirió que se busquen formas para mejorar el desarrollo de la factura electrónica, para que sea fácil para las personas recibirla y, sobre todo, para que en las transacciones comerciales siempre se envíe este documento.

En los últimos años, principalmente durante y después de la pandemia de la covid-19, las transferencias por Sinpe Móvil han tenido un crecimiento exponencial en Costa Rica, pues ganan cada vez más terreno entre comerciantes, familiares y amigos.

Solamente en el 2022, la plataforma movió ¢6,5 billones por medio de 372 millones de transacciones. La cifra por sí sola puede parecer simple, pero creció 66,3% en comparación con el 2021, cuando se contabilizaron un poco más de 223 millones de transacciones.

El crecimiento en la cantidad de transacciones también se trasladó a la cifra de dinero movilizada por medio del monedero electrónico durante el año pasado, la cual fue ¢2,5 billones más alta que la del 2021 y seis veces mayor a la registrada en la pandemia.

Actualmente, la plataforma cuenta con 3,36 millones de suscriptores asociados por medio de su número telefónico. En los primeros meses del 2023 (con corte al 14 de abril), Sinpe Móvil acumulaba 112 millones de transacciones y ya se habían movilizado ¢1,9 billones.

