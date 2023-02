Conozca los montos máximos que puede transferir por Sinpe Móvil y la tarifa que cobra cada entidad financiera

Hacer transferencias de dinero por Sinpe Móvil se ha convertido en una rutina cotidiana para muchas personas en el país; solamente en el 2023 se registraron 372 millones de operaciones en la plataforma creada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Según datos del Banco Central, en total 35 entidades financieras, desde bancos hasta cooperativas, ofrecen el servicio de pagos con el celular, aunque cada una estipula sus particularidades y diferentes condiciones, entre ellas los montos máximos de transferencia.

Pequeñas transacciones con Sinpe Móvil mueven ¢6,5 billones al año

La mayoría de entidades financieras brindan la posibilidad de enviar, sin ningún costo, hasta un máximo de ¢100.000 por día, aunque algunas otras amplían ese rango hasta los ¢200.000. No obstante, cooperativas como Coopenae permiten las transferencias de hasta ¢300.000 sin comisión, mientras que en Caja Ande el monto asciende hasta los ¢9 millones.

No obstante, las entidades financieras que brindan el servicio también tienen la posibilidad de ampliar los montos máximos y establecer o no algún costo adicional por el servicio. Por ejemplo, en el Banco de Costa Rica (BCR), las transferencias entre ¢1 y ¢200.000 no tienen costo.

Una vez superado el acumulado diario de ¢200.000, cada transacción adicional tendrá un costo de $2, hasta un máximo diario de ¢500.000, siempre y cuando el destinatario no sea una cuenta del BCR, en cuyo caso la comisión no se cobra.

En el caso del Banco Popular, el monto máximo para hacer envíos por esta vía es de ¢500.000, con una comisión de $2 para las transacciones mayores a ¢100.000 hacia otras entidades financieras. En tanto, el Banco Nacional definió en ¢200.000 la cifra máxima y no cobran por el trámite.

Por otro lado, BAC posee un límite de ¢500.000 por medio de su canal autenticado y de ¢100.000 por SMS y la comisión es de $3 a partir de montos superiores a ¢100.000. En Davivienda y Scotiabank, el límite es de ¢100.000 y estas entidades no cobran ningún monto por la transferencia.

En general, las comisiones van desde los ¢500 hasta poco más de ¢1.500; otras instituciones optan por cobrar un 1% del monto que se envía, sobre el excedente de la cifra delimitada como gratuita. En el siguiente gráfico podrá ver de forma detallada los parámetros de cada una de las 35 entidades financieras que tienen dentro de sus servicios el Sinpe Móvil:

¿Cómo se definen los montos? Copiado!

Si bien el Banco Central establece que las entidades financieras deben brindar la posibilidad de enviar ¢100.000 diarios, sin ningún costo, algunas instituciones han optado por ampliar esos rangos para que sus clientes puedan trasladar un mayor volumen de dinero por medio de la plataforma.

Maricruz Rodríguez, del área de Distribución Digital del Banco Nacional, explicó que en la entidad estos montos máximos se suelen revisar para ajustarlos a las necesidades del mercado, así como para salvaguardar la seguridad de todos sus clientes.

La funcionaria del BN resaltó que usualmente los montos corresponden a cifras pequeñas, bajo el máximo de ¢200.000 que ofrecen, y se denota su utilización más recurrente en negocios, recolección de donaciones, pagos formales en comercios, entre otros.

De su lado, Jose Ledezma, gerente de Banca Digital del BCR, afirmó que la definición de montos máximos por transferencia se rige por diferentes parámetros, como la escucha a sus clientes, el comportamiento de las transacciones en sus canales de servicio, así como del análisis de los riesgos que pueda ocasionar el entorno.

El gerente de Banca Digital de la entidad destacó que los montos promedio en el servicio de Sinpe Móvil del BCR se han mantenido bastante estables en estos últimos dos años, con una tendencia al alza en algunos momentos del año de alta transaccionalidad.

“Los cambios que el BCR ha venido implementando en su servicio, como los incrementos a los montos sin costo y permitir transacciones de mayor valor bajo ciertas condiciones, nos han permitido dinamizar el uso del servicio para seguir atrayendo clientes”, aseguró Ledezma.

En el caso del BAC, Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del banco, explicó que para definir el tope máximo por Sinpe Móvil, ellos procuran balancear el criterio de la facilidad y conveniencia para sus clientes con el aspecto de su seguridad.

Por último, Andrey Guzmán, director regional de Transformación Digital y Banca Autoservicio de Scotiabank, expresó que ofrecen el servicio acorde con los lineamientos establecidos por el Banco Central, al permitir el envío diario de ¢100.000 sin ningún costo.