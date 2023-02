Sinpe Móvil: ‘En 18 meses pasamos de un millón de transferencias al mes a un millón al día’

El Sinpe Móvil se posicionó en los últimos años como uno de los medios de pago por excelencia en Costa Rica, que llegó a transformar la manera en la que operan comerciantes, principalmente pequeños, así como los hábitos de pago de millones de usuarios a diario.

Solamente el año anterior se movieron ¢6,5 billones mediante Sinpe Móvil , esto sin contar el dinero transferido por medio de las otras herramientas de pago virtuales que posee la banca.

En entrevista con La Nación, el 2 de febrero, Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica (BCCR), habló sobre el impacto de la plataforma en la simplificación de trámites, el crecimiento en los últimos años, el acercamiento a la bancarización y la virtualización del colón como consecuencia de la digitalización de los trámites.

Conozca los montos máximos que puede transferir por Sinpe Móvil y la tarifa que cobra cada entidad financiera

— La plataforma de Sinpe Móvil ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tres años ¿Cuáles factores impulsaron ese crecimiento?

— El Sinpe Móvil lo diseñamos en el 2014, lo pusimos a operar y lo regulamos en el 2015. Desde ese momento, venía con un crecimiento suave, como todo el resto de servicios del Sinpe, que duraron años en levantar vuelo. Esto es muy natural, porque cambiar los hábitos de pago es una cosa bien difícil.

“Si no hay un evento trascendente, disruptivo uno hace lo mismo. En marzo del 2020, cuando se anuncia la pandemia, estábamos haciendo un millón de transacciones al mes, entonces se dio el banderazo. Nada más para hacer una referencia, 18 meses después, en diciembre del 2021, estábamos haciendo un millón de transacciones al día. En 18 meses pasamos de un millón al mes a un millón al día”.

— ¿Hasta qué punto consideran que puede seguir creciendo la plataforma ?

— Este servicio tuvo un crecimiento como los de las redes sociales, ese crecimiento que es de boca en boca, que no tenés que capacitar a nadie. Eso fue lo que le pasó a Sinpe Móvil fue como una red social para hacerse pagos.

“Desde octubre, noviembre, del 2022, ya estábamos superando los 1,5 millones de transacciones diarias. Sigue creciendo, pero en cualquier momento ya se estabiliza, porque tenemos alrededor de 3,2 millones de usuarios. El crecimiento ya no se va a deber tanto a una incorporación muy fuerte de usuarios, si no a un mayor uso”.

Director de Sistemas de Pago del BCCR: 'Una transacción electrónica es dramáticamente más segura y más eficiente que una presencial'

— ¿Cómo ven ustedes este fenómeno de la virtualización del colón con toda esta digitalización de las transferencias bancarias?

— Es una realidad de cómo avanzan las sociedades, que están digitalizando sus transacciones, aquí estamos digitalizando los pagos, pero es parte de algo mucho más grande, que es la digitalización de las transacciones en términos generales, cuando entramos a un sitio web en una entidad pública y pedimos una certificación, por ejemplo.

“Si no bancarizamos, si no digitalizamos los pagos, nos va a costar como sociedad digitalizar las transacciones en términos generales. Detrás de muchísimas transacciones puede haber un cobro, pero si la gente no está bancarizada, le hacen una certificación en forma electrónica, pero le harían hacer una fila para pagar en efectivo.

“La bancarización y la digitalización de los pagos es una parte de los procesos de la sociedad, que se van digitalizando poco a poco, porque es más eficiente y segura una transacción electrónica que una presencial”.

— ¿Cuánto ha beneficiado la plataforma Sinpe Móvil a comerciantes formales e informales a adoptar nuevas tecnologías bancarias o incluso a bancarizarse como tal?

— De alguna u otra forma, esto está implicando un cambio de los hábitos de pago, en forma muy buena, porque está bancarizando. En las carreteras los señores que venden fruta, por ejemplo, muchos ya tienen Sinpe Móvil.

“¿Qué significa eso? Que esa persona se bancarizó y recibe los pagos digitales. Eso es un gran cambio porque esa persona antes se movía en efectivo. Estamos haciendo la tarea de bancarización de la población más humilde y le estamos dando un servicio mucho más eficiente. Estamos afinando esos datos, pero en término de unos ocho años, pasamos de una bancarización en Costa Rica del 64% de la población arriba de 15 años y ya estamos más del 80% de bancarización”.

Carlos Melegatti Sarlo es el director de la división de sistemas de pago del Banco Central de Costa Rica. Fotografía: (Jose Cordero)

— Otros bancos centrales del mundo han mostrado interés por crear una moneda digital que sea centralizada ¿En Costa Rica han explorado algún proyecto en esa línea?

— Ahora se habla muchísimo a nivel mundial de las monedas digitales de bancos centrales, las CBDC (central bank digital currency, por sus siglas en inglés), lo que ha pasado con estas propuestas es que uno se pregunta ¿para qué casos de uso hacemos eso?

“Algunos dicen que para bancarizar, pero en Costa Rica estamos bancarizando sin eso. Nosotros siempre vamos a esos seminarios, pero ha costado que nos digan los casos de uso para que tenga sentido.

“Las respuestas siempre son muy débiles, se plantea y se ve como una maravilla para países que no tienen la bancarización de nosotros. Esto sí está pegando más fuerte cuando potencias como China quiere tener una moneda así, los europeos o Estados Unidos, que tienen monedas de referencia, ellos quieren digitalizar su moneda porque es fuerte en el mundo”.

— ¿Se ha pensado incluir la transferencia de dólares en Sinpe Móvil?

— Al inicio lo estudiamos, pero dijimos que no, porque lo que queríamos con Sinpe Móvil era que resolviera los pagos en colones, que es la mayoría de los pagos minoristas. Si alguien quiere hacer un trámite en dólares, simplemente entra a la plataforma de los bancos y ahí tiene otros mecanismos de movimiento de fondos.

“No estamos pensando salir de colones, porque los costos reales e importantes de la gestión del efectivo están en colones, en billetes y monedas. En general, no está masificado el pago de dólares, algunos turistas podrían utilizarlo, pero es mucho menor el uso”.

Sinpe Móvil potencia ventas de comerciantes, pero los obliga a prevenir las estafas