¿Cuáles son los mayores usuarios de Sinpe Móvil? Banco Central identificó 108 grandes empresas

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) identificó a 108 grandes contribuyentes que utilizan Sinpe Móvil para recibir transferencias de dinero mediante el número de teléfono celular.

Así consta en el acta 6265-2025, de la sesión del 3 de julio, en la que la Junta Directiva discutió sobre el proyecto de ley 24.750 para proteger al usuario de Sinpe Móvil ante la voracidad fiscal, que implica una reforma al artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para prohibir que se realicen retenciones del gravamen en la plataforma.

El emisor identificó a estas empresas luego de que el Ministerio de Hacienda solicitara en enero información sobre el Sinpe Móvil para “entender el funcionamiento del sistema”, enfocándose en los números telefónicos que reciben más de 100 transferencias al mes.

LEA MÁS: Roban el celular y luego el dinero: así operan los nuevos estafadores de Sinpe Móvil

Ana María Cerdas Jaubert, funcionaria de la División de Sistemas de Pago del BCCR, dijo que “la idea de esto es utilizar algún tipo de regla crítica para aproximar qué podría ser un pago comercial”.

A raíz de esto, la División de Sistemas de Pago del Banco Central hizo un análisis sobre los usuarios de la plataforma de pagos y lo presentó a la Junta Directiva para emitir un criterio sobre esta iniciativa de ley. Hasta el 3 de julio, el tema todavía se mantenía en discusión.

Mario Ramos, director de la Dirección General de Tributación (DGT), aseguró a La Nación que el oficio fue enviado en enero del 2023 y no este año, como menciona el acta del emisor. Añadió que para ese momento existía “una nebulosa” respecto al Sinpe Móvil y que la petición fue exploratoria, para comprender la dinámica de uso de la plataforma.

Ramos añadió que para efectuar una adecuada fiscalización tributaria en Sinpe, primero es necesario contar con la información para determinar la magnitud de las transacciones gravables que se hacen en la plataforma.

108 grandes contribuyentes

De acuerdo con el criterio de la División de Sistemas de Pago, el indicador de más de 100 transferencias al mes no es el mejor para aproximar lo que es una transacción comercial en la plataforma.

A raíz de esto, para poder realizar una diferenciación, lograron encontrar 722 empresas que utilizan Sinpe Móvil para pagos comerciales, que reciben, en promedio, más de 500 transferencias al mes.

De esa cifra detectada, 108 empresas corresponden a grandes contribuyentes, es decir, aquellas que el Ministerio de Hacienda audita de una forma diferente al resto de compañías.

Ramos comentó que no tienen acceso a la información del Sinpe Móvil que tiene el BCCR y que no tiene claro cuáles son esos 108 contribuyentes. Añadió que el Sinpe per se no es el problema, ya que es un medio de pago, sino que el negocio no emita un comprobante electrónico por la transacción.

“Si la DGT se enfrenta a una persona que tenga 150 transferencias al mes, no podría suponer que es comercial. Tendríamos que iniciar un proceso para ver si está inscrita o no. Luego, lo primero que tenemos que ver es cuántos comprobantes emitió, el volumen de las transacciones de Sinpe y cuánto declaró”, añadió Ramos.

De acuerdo con un listado de Hacienda, al 9 de junio de 2025 había 952 empresas que estaban catalogadas como grandes contribuyentes, con lo cual la cifra identificada por el Banco Central representa un 11% del total.

Los grandes contribuyentes aportan la mayoría de la recaudación tributaria al gobierno, a pesar de que son menos de 1.000. Por el nivel de operaciones, son seguidos más de cerca por Hacienda.

LEA MÁS: ¿Cuál es el monto máximo que se puede transferir por Sinpe Móvil? Descubra los límites de cada banco

La División de Sistemas de Pago especificó que las empresas que registran un mayor volumen están vinculadas con actividades financieras, de comercio, de servicio, cooperativas, seguros y de educación.

En diciembre, por ejemplo, la empresa que más recibió transferencias al mes llegó a casi 59.000 gestiones. Esta es una entidad supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que ofrece créditos y utiliza Sinpe Móvil como medio de pago de las cuotas, detalla el acta.

En esa línea, Cerdas Jaubert afirmó que las empresas que prestan servicios financieros están exentas por ley del IVA. “Seguir a estas empresas a través de Sinpe Móvil no tendría un efecto de mayor recaudo para el Ministerio de Hacienda”, agregó.

Para la funcionaria ningún instrumento de pago debería fungir como agente de retención de los impuestos, pues sostiene que quien debe declarar es la persona física o jurídica.

En diversas ocasiones, Hacienda ha expresado su intención de implementar un mecanismo para fiscalizar y rastrear las ventas pagadas mediante Sinpe Móvil, con el fin de asegurar el cobro de los impuestos correspondientes a transacciones comerciales.

Pagos comerciales

La División de Sistemas de Pago expuso a la Directiva del BCCR los resultados preliminares de un estudio para estimar el costo de realizar transacciones en Costa Rica aplicado a 701 empresas.

De las 701 empresas encuestadas, un total de 490, es decir, el 70%, afirma recibir pagos comerciales con Sinpe Móvil. La principal razón por la que aceptan recibir los pagos por esta vía es porque sus clientes lo prefieren, según dijo el 71%.

A la pregunta de cuál método de pago preferiría si por alguna razón Sinpe Móvil no estuviera operando, el 52% de los comercios indicó que su preferencia sería el efectivo, contra un 23% que se inclinó por el pago con tarjeta o con otra transferencia electrónica diferente de Sinpe Móvil.

También prefieren el efectivo si esta plataforma celular dejara de funcionar en el mediano o largo plazo. Un 33% optaría por recibir pagos mediante transferencia electrónica con costo a cargo del cliente y un 27% por pagos con tarjeta.

La plataforma se ha popularizado particularmente desde la pandemia, ya que permite hacer transacciones de manera ágil y sencilla. Solo en 2024 se movieron ¢10,89 billones, es decir, ¢2,31 billones más que en 2023. En el primer semestre del 2025, la cifra transada fue de ¢5,98 billones.