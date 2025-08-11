Economía

¿Cuáles son los mayores usuarios de Sinpe Móvil? Banco Central identificó 108 grandes empresas

Hacienda solicitó al Banco Central identificar los principales usuarios de la plataforma de pagos

Por Luis Enrique Brenes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) identificó a 108 grandes contribuyentes que utilizan Sinpe Móvil para recibir transferencias de dinero mediante el número de teléfono celular.








