Economía

Así podrá rastrear Hacienda a los contribuyentes en Sinpe Móvil a partir de setiembre

Sistema movió ¢10,9 billones el año pasado, una cifra histórica en la plataforma administrada por el Banco Central

Por Luis Enrique Brenes

A partir de setiembre, los comerciantes que reciban pagos de sus clientes por medio de Sinpe Móvil deberán registrarlos en sus comprobantes electrónicos, ya que se incluirán como uno de los métodos de pago.








Sinpe MóvilMinisterio de HaciendaImpuestos
Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

