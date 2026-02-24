Tipo de cambio registra nuevo mínimo; Banco Central intervino para que caída no fuera mayor

El tipo de cambio marcó, otra vez, un mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), pese a que nuevamente el Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervino en el mercado cambiario para evitar una baja más pronunciada.

Este martes 24 de febrero, el promedio ponderado del precio del dólar bajó ¢1,43 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢473,75 , el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central , el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este martes correspondía al del viernes 20 de febrero, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢474,56. Ese día, el Banco Central compró $17,68 millones a través de operaciones por estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio .

Objetivo de intervención

Este 24 de febrero, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario por tercera vez en menos de siete días. Datos del BCCR indican que en la sesión de este día se negociaron $106,5 millones, de los cuales el ente emisor adquirió $54,9 millones por operaciones de estabilización y $15,8 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) mencionó en un análisis reciente que las operaciones de estabilización se activan cuando el Banco Central identifica condiciones de mercado que podrían generar fluctuaciones excesivas o desordenadas .

En este contexto, indicó el OES, las intervenciones del BCCR pretenden contribuir a un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario y evitar ajustes abruptos en el precio de la moneda extranjera.

Por otro lado, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA resumió que la apreciación del colón frente al dólar se explica por diversos factores, entre ellos: el mayor ingreso de dólares por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED), una menor factura petrolera y la reducción del déficit comercial.

“A esto se suman factores estacionales y cambios en las expectativas que también influyen en el comportamiento del mercado cambiario”, agregó.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:25 p. m. de este 24 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢475,5 y ¢564,41.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢490.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢396,29 y ¢472.