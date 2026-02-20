Economía

Tipo de cambio mantiene tendencia a la baja y cierra la semana en un nuevo mínimo en el Monex

Este 20 de febrero, el tipo de cambio en el Monex cerró, nuevamente, por debajo de ¢475.

Por Mónica Cerdas Gómez
,
