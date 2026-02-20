Tipo de cambio mantiene tendencia a la baja y cierra la semana en un nuevo mínimo en el Monex

El dólar suma 49 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500.

El tipo de cambio sigue bajando en Costa Rica y cierra la semana registrando un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio de la divisa bajó ¢0,39 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢474,56, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del ente emisor , el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este viernes correspondía al del día anterior, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢474,95, luego de bajar ¢4,59 respecto a los ¢479,54 de la sesión del pasado 18 de febrero.

Para evitar que el precio dólar bajara más el jueves 19 de febrero, el Banco Central se vio obligado a intervenir en el mercado cambiario mediante la compra de $39,69 millones bajo la “sombrilla” de operaciones por estabilización.

Daniel Ortiz, director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), consideró que el ente emisor ha tenido un papel importante para que el tipo de cambio no baje “todavía más”.

“Uno pensaría que el Banco Central en este momento está interviniendo como uno esperaría que lo haga y dado el esquema de flotación administrada, en donde el Banco, si ve desviaciones abruptas, tiende a intervenir”, señaló Ortiz.

De acuerdo con datos del Banco Central, el dólar suma tres sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢480 en el Monex.