Tipo de cambio profundiza su caída y registra nuevo mínimo en el Monex

Precio del dólar en el Monex cerró, por segunda vez consecutiva, por debajo de los ¢480.

El tipo de cambio mantiene su tendencia a la baja. Este jueves 19 de febrero, el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró un nuevo mínimo histórico y, por segunda jornada consecutiva, cerró por debajo de ¢480.

Según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este jueves el valor de la divisa bajó ¢4,59 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢474,95, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este jueves correspondía al del miércoles 18 de febrero, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢479,54, pues bajó ¢2,57 respecto a los ¢482,11 de la sesión del 17 de febrero.

De acuerdo con datos del Banco Central, el dólar suma 48 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

En la sesión de este jueves, se negoció un total de $61,23 millones. Según información del ente emisor, se trata del monto más elevado que se ha reportado durante la semana en curso.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:19 p. m. de este 19 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢477,5 y ¢569.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢493.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢391,22 y ¢477.