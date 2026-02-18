Tipo de cambio en el Monex se ubicó por debajo de ¢480 este 18 de febrero. Este es el nuevo mínimo histórico

Precio del dólar en el Monex cerró en ¢479,54 este 18 de febrero.

El tipo de cambio volvió a marcar un mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al ubicarse por primera vez en su historia por debajo de los ¢480.

Este miércoles 18 de febrero, el promedio ponderado del precio del dólar bajó ¢2,57 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢479,54, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este miércoles correspondía al del viernes 13 de febrero, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex cayó ¢1,91 respecto a los ¢483,69 de la jornada del 12 de febrero, para situarse en ¢481,78.

Según datos del Banco Central, el dólar acumula 47 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

En la sesión de este miércoles, se negoció un total de $28,09 millones.

El ente emisor adquirió $15,5 millones de la cuantía negociada para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $8,5 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 3:52 p. m. de este 18 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢481,5 y ¢570.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢494.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢392,54 y ¢478,38.