Economía

Banco Central incrementa con fuerza compras de dólares durante este 2026

Compras de dólares del Banco Central, durante este 2026, superan los $1.100 millones

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
EF
El tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢475. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DólaresCompras del Banco CentralBanco CentralMercado cambiario
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.