Banco Central incrementa con fuerza compras de dólares durante este 2026

El tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢475.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) elevó la compra de dólares en el país durante este año.

Entre el 2 de enero de 2026 y este 20 de febrero, el ente emisor adquirió $1.117,6 millones. Esto implica un incremento del 68,7% respecto a los $662,49 millones reportados el mismo periodo del año anterior.

Al analizar las cifras de forma desagregada, se observan diferencias en la distribución de las compras del Banco Central durante el 2026.

Por ejemplo, después de una década, la autoridad monetaria volvió a intervenir en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) para evitar que el precio del dólar cayera aún más.

Los datos del ente emisor evidencian que en la jornada del 19 de febrero de 2026 compró $39,69 millones bajo la “sombrilla” de operaciones por estabilización , las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio . Pese a esto, el valor de la divisa bajó ¢4,59 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢474,95.

Este viernes 20 de febrero, el Banco Central volvió a comprar dólares a través de operaciones por estabilización. En total, el ente emisor adquirió $17,68 millones bajo esta “sombrilla” y el promedio ponderado del precio de la moneda estadounidense en el Monex marcó un nuevo mínimo: ¢474,56.

Juan Bautista Monge, de la subgerencia Financiera de Mucap, indicó que normalmente el Banco Central interviene cuando hay algunos movimientos abruptos en el mercado. “Lo vimos cuando llegó alrededor de ¢700 en el 2022, con una participación bastante activa (del ente emisor, por medio de venta de dólares)”, agregó.

Por su parte, en los datos del Banco Central también se observa un incremento en las compras por operaciones propias, es decir, aquellas destinadas para fortalecer sus reservas monetarias internacionales —cuyo saldo al 19 de febrero de 2026, último dato disponible, se ubicó en $18.914,5 millones— y que, además, contribuyen a mitigar caídas mayores en el tipo de cambio.

Entre el 2 de enero de 2026 y el 20 de febrero, el Banco Central adquirió $634,84 millones para estos efectos, lo que equivale a un crecimiento de 449,1% frente a los $115,6 millones adquiridos en el mismo lapso de 2025.

Ahora bien, es importante señalar que, del total de compras por operaciones propias reportado durante este 2026, $342 millones fueron comprados a una entidad del sector público no bancario (SPNB), la cual no es precisada en los registros del BCCR.

No obstante, Róger Madrigal, presidente del Banco Central, confirmó que el ente emisor ha adquirido divisas al Ministerio de Hacienda, que en noviembre de 2025 y enero de 2026 colocó dos emisiones por 1.000 millones de euros cada una en el mercado interno.

“Por el momento, la mayor parte (de las compras por operaciones propias) ha sido para fortalecer reservas. Parte de los euros que colocó el Ministerio de Hacienda los convierte a colones. El Banco (Central) los compra (dólares), no pasan por el mercado cambiario”, añadió Madrigal.

Aun si se descontaran esos millones de dólares comprados por el Banco Central a la entidad del SPNB, también se observaría un incremento interanual en las compras por operaciones propias.

El aumento en las compras del Central (indicadas en este artículo) compensa la menor adquisición de dólares del ente emisor para atender los requerimientos del sector público no bancario. Según datos del BCCR, en el periodo de análisis, la compra de divisas para este fin pasó de $546,9 millones a $425,4 millones, lo que representa una disminución interanual de 22,2%.

Compras de dólares del Banco Central, durante este 2026, superan los $1.100 millones