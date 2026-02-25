¿Por qué subió la deuda pública en 2025?

La administración de Rodrigo Chaves finalizó el 2025 con una relación de deuda/PIB del 60,4%, lo cual provocará que el gobierno de Laura Fernández afronte el escenario más estricto de la regla fiscal en el 2027.

La razón deuda/PIB del Gobierno Central volvió a ubicarse por encima del 60% en el 2025, un resultado que Hacienda atribuye a decisiones de financiamiento para fortalecer la liquidez y que, según expertos, tendrá efectos en salarios públicos, pensiones y obra pública.

Al final del año pasado, el saldo de la deuda pública fue de ¢31.300.696 millones, es decir, un incremento del 6,6% respecto a los ¢29.348.438 millones del 2024, según los datos del Ministerio de Hacienda.

El resultado fiscal del año pasado de la Administración de Rodrigo Chaves provocará que el gobierno de Laura Fernández afronte el escenario más estricto de la regla fiscal en el 2027.

‘Estrategia’ de liquidez

El Ministerio de Hacienda afirmó que el comportamiento de la razón deuda/PIB obedece a una estrategia para fortalecer la liquidez del Gobierno Central.

Durante el 2025, Hacienda captó 1.000 millones de euros en el mercado local en noviembre, realizó subastas inversas y ejecutó canjes de deuda con el fin de hacer un “prefondeo” para enfrentar vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento en un entorno de alta incertidumbre, según confirmó el ministro Rudolf Lücke.

Estas acciones de gestión de pasivos llevaron a un aumento en el saldo nominal de la deuda, al priorizar una caja amplia para cubrir vencimientos de corto plazo. Lücke recalcó que se trata de una decisión estratégica de fortalecimiento de la liquidez del Gobierno Central.

Actualización del PIB

El ministro también indicó que el Banco Central actualizó el año base de las cuentas nacionales, al pasar del 2017 al 2022, y reconstruyó las series históricas con la nueva metodología, lo que altera la estimación del nivel de producción. En consecuencia, los indicadores fiscales como porcentaje del PIB podrían diferir de los reportados anteriormente.

Según Lücke, producto de la disminución de los precios en la economía, de los precios implícitos, se dieron variaciones en el PIB nominal que también generaron un incremento en la relación deuda/PIB.

Proyectos legales

El ministro de Hacienda indicó este miércoles que un factor importante en lo ocurrido fue la aprobación de tres proyectos de exenciones adicionales que generaron una reducción de $400 millones en ingresos. Uno de ellos es la reducción del marchamo.

“Estamos hablando del proyecto que reduce el impuesto a la propiedad de vehículos, el que incrementa el mínimo exento a personas físicas con actividad lucrativa y el que otorga beneficios adicionales a pequeñas y medianas empresas”, agregó.

Explicó que este escenario no implica recortes ni una reducción del presupuesto, sino que el techo de la regla fiscal se ubica alrededor del 4%; es decir, según el jerarca, el gasto crecería únicamente un 4% para el 2027.

Prefondeo y las emisiones en euros

Para explicar el repunte de la razón deuda/PIB por encima del 60% del PIB, el Ministerio de Hacienda reiteró que el resultado responde a una decisión estratégica de fortalecimiento de la liquidez del Gobierno Central.

En noviembre del 2025, el fisco ejecutó la captación de 1.000 millones de euros, correspondiente a la primera emisión en esa moneda realizada por la cartera en el mercado interno, con vencimiento en el 2030 y un rendimiento del 5,5%, con el objetivo de diversificar el portafolio, ampliar la base de inversionistas y mejorar las condiciones de financiamiento.

Rudolf Lücke señaló que el efecto inmediato es que, en el 2027, el presupuesto tendrá un tope de gasto equivalente al crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, ponderado en un 65%.

“Aquí hay un incremento leve en el saldo nominal de la deuda, básicamente por esta gestión de caja y un importante prefondeo que se hizo el año anterior para poder cubrir los vencimientos de enero y febrero”, afirmó.

Pese a la explicación del jerarca, José Luis Arce sostuvo que estas decisiones de financiamiento de Hacienda son “totalmente discrecionales” y carecen de una justificación debidamente fundamentada. “No se entiende la decisión de las emisiones en euros y la obsesión por la financiación externa del gobierno.

En estos momentos, Hacienda mantiene una liquidez excesiva considerando la naturaleza de los vencimientos que se tienen adelante, liquidez que se mantiene en el BCCR sin devengar intereses. No es muy claro para mí por qué tanto prefondeo y por qué, si los vencimientos son mayormente internos, se insiste tanto en colocar externamente y a tasas de mercado”, cuestionó el economista.

Expertos desligan el repunte de la situación cambiaria

Tanto Elian Villegas como José Luis Arce indicaron que el comportamiento de la razón deuda/PIB no obedece directamente a la apreciación del colón registrada en Costa Rica durante los últimos cuatro años. Explicaron que, aun con un tipo de cambio que reduce el valor contabilizado de la deuda externa, el indicador superó el umbral del 60%, lo que demuestra, a su juicio, que el repunte no responde a factores cambiarios, sino a decisiones de financiamiento que pudieron manejarse con mayor cautela.

En esa línea, Daniel Ortiz afirmó que este resultado envía “una señal mixta” de Costa Rica a los mercados, al no lograr consolidar una reducción por debajo del umbral del 60%, pese a las condiciones cambiarias favorables actuales. A su criterio, “el gobierno recibió un proceso de ajuste prácticamente concluido y con una senda de consolidación claramente definida; su tarea era, esencialmente, administrarlo con rigor y continuidad. Sin embargo, los resultados muestran que no logró sostener el impulso heredado”.



