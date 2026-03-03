Política

Diputado del PUSC envía su currículum a Laura Fernández para optar por un cargo público en el próximo gobierno

Legislador cercano a Rodrigo Chaves afirmó que está dispuesto a asumir funciones donde la presidenta electa considere que pueda ser útil a Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Los diputados del PUSC podrían inclinar la balanza en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. En la imagen, Daniela Rojas, Alejandro Pacheco, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles y Leslye Bojorges. De ellos, solo Pacheco está a favor de retirar el fuero.
El diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles aseguró que está dispuesto a asumir el cargo que le asigne la mandataria electa, Laura Fernández. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PUSCCarlos Andrés RoblesLaura FernándezPueblo Soberano
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.