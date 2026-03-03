Diputado del PUSC envía su currículum a Laura Fernández para optar por un cargo público en el próximo gobierno

El diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles aseguró que está dispuesto a asumir el cargo que le asigne la mandataria electa, Laura Fernández.

El diputado puntarenense del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles, envió su curriculum vitae a la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, con el fin de ser considerado para un cargo público en próximo gobierno.

Así lo indicó el socialcristiano a La Nación al ser consultado sobre sus planes personales y profesionales tras su salida, el próximo 30 de abril, como diputado de la República. El legislador es administrador de empresas de profesión.

Robles señaló que el cuatrienio legislativo fue enriquecedor a nivel personal y profesional, y que le abrió puertas importantes para su futuro.

“Tanto así que presenté a la señora Presidenta de la República mis atestados para ser tomado en cuenta en el próximo gobierno, donde ella considere que pudo serle útil al país”, indicó.

El legislador ha sido señalado de mantener una cercanía y amistad con el presidente Rodrigo Chaves. Robles fue uno de los diputados del PUSC que se separó de la línea de su fracción, al votar en contra de de levantarle la inmunidad al mandatario en el marco del caso conocido como BCIE-Cariñitos.

En aquella ocasión, Robles indicó que su amistad con el mandatario no interferiría en su votación, ya que sería razonada y “sustentarse en lo que le convenga al país y en la transparencia y demás”.

Esa misma tarde tras la votación, el entonces aspirante presidencial Juan Carlos Hidalgo expulsó de la campaña presidencial a Robles, junto otros tres diputados que también votaron en contra: Melina Ajoy, Horacio Alvarado y María Marta Carballo.

Respecto a si analiza renunciar a su militancia en el PUSC, ya sea en este momento o tras finalizar el cuatrienio legislativo, el legislador indicó que: “Esperaré al final de mi periodo”.

¿A qué puesto aspira?

El diputado no se refirió al ministerio o cargo público al que le gustaría aspirar. Más bien, enfatizó que estará donde Fernández considere que puede servirle “a Costa Rica”. Además, comentó que está a la espera de conversar sobre esos temas con la presidenta electa. “Cuando me llamen estaré a la orden”, dijo.

Indicó que, de no integrarse al próximo gobierno, regresará al sector privado, donde se desempeña como asesor jurídico en un bufete de abogados. También aseguró que continuará trabajando en el desarrollo de la provincia de Puntarenas.

Otros compañeros

Otros diputados del PUSC también contaron a este diario si aspiran a algún puesto público, luego del cuatrenio legislativo.

Horacio Alvarado descartó buscar cargos en el Poder Ejecutivo, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar en la política local. “No me veo tampoco como alcalde de Belén. Podría verme más bien como un regidor o verme como un síndico de un cantón”, afirmó.

María Marta Carballo indicó que, en cuanto a una eventual continuidad en la función pública, no cuenta con opciones concretas ni proyecciones en ese ámbito. “Al día de hoy no tengo ninguna opción concreta ni en lo público ni en lo privado”, afirmó.

Por su parte, la legisladora Vanessa de Paul Castro señaló que su prioridad estará fuera del Estado. “No, por el momento no me visualizo en un puesto público; voy a mi oficina profesional como abogada”, afirmó.