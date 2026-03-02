¿Qué harán los diputados tras dejar la Asamblea Legislativa? Entre pensiones, sector privado y quienes buscan un espacio en el gobierno de Laura Fernández

Tras cuatro años en el Congreso, los legisladores alistan su salida y definen su futuro fuera de la Asamblea Legislativa.

El 30 de abril marcará el último día en funciones para los 57 diputados que asumieron sus curules el 1.º de mayo de 2022, tras las elecciones nacionales de ese año. Con el cierre del periodo, se abre también una nueva etapa personal y profesional para los legisladores.

Después de cuatro años de debates, proyectos de ley y control político, algunos preparan su retiro definitivo de la vida pública, otros buscan mantenerse en cargos políticos a nivel local y varios analizan regresar al sector privado o impulsar nuevos proyectos.

En ese contexto, La Nación consultó a diputados salientes para conocer qué harán una vez que abandonen sus curules.

Sofía Guillén (FA)

La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén quien es economista, reconoció que aún no tiene una decisión tomada sobre su futuro inmediato.

“Estoy apenas intentando acomodarme al nuevo rol de mamá, y ser mamá y trabajar de forma remunerada es todo un cambio de vida. Entonces, me estoy acoplando, realmente no he decidido qué voy a hacer. Tengo algunas opciones sobre la mesa, pero todavía no me voy a adelantar”, comentó.

Además, descartó, por ahora, aspirar a cargos de alta jerarquía en el sector público.

Carlos Andrés Robles (PUSC)

Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que buscará mantenerse activo en el servicio público, para lo cual ya puso a disposición sus atestados ante la presidenta electa, Laura Fernández, sin descartar tampoco su regreso al ejercicio privado como asesor legal.

“Presenté a la señora presidenta de la República mis atestados para ser tomado en cuenta en el próximo gobierno, donde ella considere que puedo serle útil al país (…) estoy dispuesto a seguirle sirviendo a Costa Rica y a la patria”, señaló.

Paulina Ramírez (PLN)

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez proyecta regresar a su puesto en la Municipalidad de Cartago una vez concluya su periodo legislativo, además de dedicar más tiempo a su vida personal y familiar.

Según comentó, retomará el cargo que ha ocupado por más de 30 años como directora tributaria y explorará proyectos personales, como el desarrollo de un restaurante.

En cuanto a una eventual continuidad como asesora legislativa, indicó que no lo contempla dentro de sus planes.

Vanessa Castro (PUSC)

La socialcristiana Vanessa Castro, afirmó que retomará la abogacía en el sector privado, al tiempo que proyecta reincorporarse a la docencia universitaria, principalmente en centros privados donde ya ha impartido clases.

En cuanto a una eventual continuidad en la función pública, Castro descartó esa posibilidad en el corto plazo y señaló que su prioridad estará fuera del Estado. “No, por el momento no me visualizo en un puesto público; voy a mi oficina profesional como abogada”, afirmó.

Ada Acuña (PPSD)

Ada Acuña, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), también prevé regresar al sector privado, tras una trayectoria de más de tres décadas en la organización de eventos y logística.

Según explicó, su intención es cerrar el ciclo que inició con la organización del traspaso de poderes de la administración de Rodrigo Chaves, participar en el proceso correspondiente al de Laura Fernández y, posteriormente, retomar su especialización profesional.

Aunque indicó que no se visualiza ocupando un cargo público pronto, no descartó del todo esa posibilidad, siempre y cuando el puesto se adapte a sus capacidades y conocimientos.

Andrea Álvarez (PLN)

La liberacionista Andrea Álvarez señaló que priorizará su vida personal con el objetivo de convertirse en madre, y prevé retomar su carrera en el ámbito académico e investigativo.

Según comentó, se visualiza regresando a espacios como organismos de investigación, similares a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), donde trabajó antes del Congreso, con un enfoque en investigación por la flexibilidad que le ofrece.

Indicó que no contempla asumir un cargo público en el corto plazo, aunque no descarta volver a la política en el futuro desde su partido.

Horacio Alvarado (PUSC)

Horacio Alvarado, del PUSC, anunció que iniciará su proceso de pensión y se enfocará en nuevos proyectos vinculados al ámbito municipal.

Alvarado descartó aspirar a cargos en el Poder Ejecutivo, aunque dejó abierta la puerta a continuar en la política local. “No me veo tampoco como alcalde de Belén. Podría verme más bien como un regidor o verme como un síndico de un cantón”, afirmó.

Jorge Antonio Rojas (PPSD)

Jorge Antonio Rojas, legislador oficialista, afirmó que cerrará su paso por la Asamblea Legislativa sin aspiraciones inmediatas a continuar en la función pública y con la intención de retomar una vida más tranquila tras cuatro años de intensa actividad política.

Señaló que ya se encontraba pensionado antes de asumir el cargo, por lo que, una vez finalizado el periodo, gestionará su retorno a esta condición, en medio de un proceso de desaceleración personal y profesional.

“De lo único que tengo seguro es la mecedora en el corredor de la casa y empezar a gestionar el retorno de la pensión”, agregó.

Sonia Rojas (PLN)

Sonia Rojas, del PLN, aseguró que regresará a su puesto en el sector educativo público una vez finalice su periodo legislativo, tras contar con una plaza en propiedad en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según indicó, su intención es continuar vinculada al servicio comunitario desde distintos espacios, aunque sin una aspiración inmediata a cargos específicos. Además, no se cierra a la idea de un puesto en un ente internacional.

Descartó, por ahora, continuar en la Asamblea Legislativa como asesora.

María Marta Padilla (Indepentiente)

La diputada independiente María Marta Padilla aseguró que continuará su labor en el impulso del desarrollo rural sostenible una vez finalice su periodo legislativo, mediante organizaciones que ha liderado durante décadas.

Relató que retomará su trabajo desde la Fundación Integral Campesina (Finca), que fundó en 1984, así como desde otras iniciativas orientadas al fortalecimiento de emprendimientos rurales, desde el desarrollo sostenible e inclusivo.

Carolina Delgado (PLN)

La verdiblanca Carolina Delgado prevé retomar su ejercicio profesional en arquitectura una vez finalice su periodo legislativo.

Indicó que su panorama inmediato apunta al sector privado, donde ya mantiene vínculos con proyectos y consultorías, aunque no descarta del todo una eventual oportunidad en el ámbito público, la cual, indicó, dependería de una valoración.

María Marta Carballo (PUSC)

María Marta Carballo, del PUSC, señaló que tras concluir su periodo legislativo priorizará aspectos personales y académicos, mientras define su rumbo profesional.

Dijo a este medio que planea culminar una maestría en Gerencia de Servicios de Salud, retomar espacios familiares y posteriormente buscar una opción laboral, sin que por ahora tenga claridad sobre su siguiente paso.

En cuanto a una eventual continuidad en la función pública, aseguró que no cuenta con opciones concretas ni proyecciones en ese ámbito. “Al día de hoy no tengo ninguna opción concreta ni en lo público ni en lo privado”, afirmó.