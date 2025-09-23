Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, expulsa a 4 diputados de su campaña

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, expulsó a cuatro diputados de su campaña luego de que votaran en contra de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en el marco del caso conocido como BCIE-Cariñitos.

Los expulsados son Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles, Horacio Alvarado y María Marta Carballo. Ellos se unen a Leslye Bojorges, quien también votó en contra, pero estaba fuera de la campaña de antemano.

“En Costa Rica, nadie debería estar por encima de la ley. Hoy, un grupo minoritario pero significativo de diputados se apartó de ese principio fundamental. Con su voto, protegen a un presidente que tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia”, dijo Hidalgo.

“Sobre los diputados de la Unidad que, yendo contra el mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad, repito lo que dije: desde ahora quedan suspendidos de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano”, continuó.

El domingo, la Asamblea Nacional del PUSC había aprobado una moción para instar a su fracción legislativa a levantar el fuero a Chaves, a fin de que afrontara una causa por presunta concusión.

Melina Ajoy, quien votó en contra de la línea partidaria, afirmó que tendrá que “tomarse un cafecito” con Hidalgo.

LEA MÁS: Melina Ajoy dice que deberá ‘tomarse un cafecito’ con el candidato del PUSC tras apartarse de la línea del partido sobre inmunidad de Chaves

“Eso nos toca, somos adultos, somos serios y vamos a ver qué va a pasar después de esto”, dijo la congresista. Ella confirmó que había estado colaborando con la campaña electoral.

Melina Ajoy rechazó que su decisión haya estado influida por presiones u ofrecimientos desde Zapote. “Mi voto no es condicionado, a mí no me han buscado. Yo este criterio lo estoy tomando bajo una posición seria y responsable, y los asuntos y los informes que se han presentado a esta Asamblea”, alegó.

Negó además que pesara el nombramiento de su hermana, Lina Eugenia Ajoy, como embajadora de Costa Rica en El Salvador.

En la Unidad, votaron a favor del retiro de la inmunidad Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Daniela Rojas y Alejandro Pacheco.

Carlos Felipe García dijo estar consciente de que su postura le podría costar la carrera política.

“Esta decisión, a mí, me va a acompañar por el resto de mi vida, y sé que tendrá consecuencias y repercusiones, y por eso le pido una disculpa a todas las personas que quiero, que son cercanas a mí, si se ven afectadas por la decisión que tome yo el día de hoy”, declaró.

LEA MÁS: Carlos Felipe García, diputado del PUSC, advierte que su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves podría costarle la carrera política

Daniela Rojas, quien votó a favor de retirar el fuero de Chaves, se pronunció en desacuerdo con la decisión del candidato presidencial. En su criterio, la expulsión es injusta porque, al menos, se debió preguntar a los legisladores por qué votaron en contra.

“No me parece que esa sea una condición para apartar a alguien o no de una campaña política. Parte de la democracia es que no siempre vamos a pensar igual”, aseveró.