Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, expulsa a 4 diputados de su campaña

Aspirante presidencial tomó la decisión tras la votación en el Congreso sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Por Esteban Oviedo
Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, expulsó a cinco diputados de su campaña luego de que votaran en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en el marco del caso conocido como BCIE-Cariñitos.
Esteban Oviedo

