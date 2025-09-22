Política

Melina Ajoy dice que deberá ‘tomarse un cafecito’ con el candidato del PUSC tras apartarse de la línea del partido sobre inmunidad de Chaves

Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional socialcristiana pidieron a los diputados de la fracción del PUSC votar a favor de retirar el fuero al presidente de la República

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
22/09/2025/ debate sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves / foto John Durán
Melina Ajoy, diputada del PUSC, se separó de la línea del partido sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melina AjoyPUSCInmunidad presidencialJuan Carlos Hidalgo
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.