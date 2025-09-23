Carlos Felipe García, diputado del PUSC, advierte que su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves podría costarle la carrera política

Carlos Felipe García, diputado del PUSC, justificó su voto a favor del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que su decisión de votar a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves podría tener un alto costo personal y político.

“Si el precio de esta decisión es decir que hasta acá llega mi carrera política, perdón, el 1.º de mayo del 2022 hice un juramento que implicaba las consecuencias de ello”, afirmó este lunes desde el plenario legislativo, al justificar su decisión de apoyar el retiro del fuero de improcedibilidad penal del jefe de Estado, para que enfrente un proceso judicial por el supuesto delito de concusión.

El legislador también pidió disculpas a sus familiares y allegados, conscientes de que podrían verse afectados por su determinación.

“Esta decisión, a mí, me va a acompañar por el resto de mi vida, y sé que tendrá consecuencias y repercusiones, y por eso le pido una disculpa a todas las personas que quiero, que son cercanas a mí, si se ven afectadas por la decisión que tome yo el día de hoy”, declaró.

García subrayó que su voto responde al compromiso de respetar la Constitución y las leyes de la República, por encima de cualquier interés personal o partidario.

Durante la sesión del plenario para definir si se retira o no la inmunidad al mandatario, la diputada independiente Johana Obando, denunció presiones y negociaciones entre el gobierno y otros legisladores, para frenar el retiro del fuero presidencial.

Igualmente, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, afirmó que votaría a favor del levantamiento de la inmunidad “con reestructuración o sin reestructuración” del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Las manifestaciones del verdiblanco eran referencia a que como parte del proceso de reestructuración, el primer puesto por eliminar es la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, que es su plaza.