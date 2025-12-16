El País

Uno por uno: Así votaron los diputados sobre el levantamiento de la inmunidad a Rodrigo Chaves

Los diputados de la República rechazaron, por segunda vez, levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
Los diputados discutieron en el plenario la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad del presidente. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InmunidadRodrigo ChavesTribunal Supremo de Elecciones
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.