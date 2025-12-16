Uno por uno: Así votaron los diputados sobre el levantamiento de la inmunidad a Rodrigo Chaves

Los diputados discutieron en el plenario la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad del presidente.

Con 35 votos a favor y 21 en contra, los 56 diputados presentes en el Plenario Legislativo rechazaron levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que enfrente 15 denuncias por presunta beligerancia política.

Para levantar la inmunidad a Chaves, eran necesarios 38 votos afirmativos.

El debate para el desafuero fue el segundo que se le realiza a un mismo mandatario. El 22 de setiembre se llevó a cabo la primera discusión, con el objetivo de que Chaves enfrentara un proceso judicial por un presunto delito de concusión.

De la votación efectuada este martes se ausentó solamente la diputada del Partido Liberación Nacional, Sonia Rojas, quien se sometió a una cirugía estética de última hora y lo notificó el lunes a la Asamblea Legislativa.