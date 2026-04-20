Política

Solo 6 ministros resistieron: así rotó el gabinete de Rodrigo Chaves en cuatro años

Cuatro años después, la mayoría de las caras que iniciaron el gobierno ya no están, tras una dinámica constante de cambios y reacomodos internos

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Por Lucía Astorga
Solo seis de los 23 ministros que iniciaron la administración de Rodrigo Chaves cumplirán con los cuatro años en el cargo.
Solo seis de los 23 ministros que iniciaron la administración de Rodrigo Chaves cumplirán con los cuatro años en el cargo. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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