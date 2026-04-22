Ucrania cuestiona a Rebeca Grynspan, costarricense que aspira a dirigir la ONU, por reunión con Rusia

Andrii Melnyk (corbata amarilla), representante permanente de Ucrania ante la ONU, cuestionó a Rebeca Grynspan su reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Ucrania cuestionó a Rebeca Grynspan, candidata costarricense a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), por su reciente reunión en Rusia con el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en la que expuso su propuesta programática para la organización internacional, en caso de ser electa en el cargo.

El representante del Gobierno de Ucrania hizo el señalamiento este miércoles, en el marco de las audiencias públicas que realiza la Asamblea General de la ONU, con los cuatro aspirantes al cargo, y en las que participan los 193 Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

“Usted fue la única candidata a la Secretaría General que visitó Rusia hace dos semanas, y debo decirle con franqueza que ese viaje político a un Estado miembro de la ONU que libra la guerra de agresión más sangrienta en suelo europeo desde 1945, fue recibido con sentimientos muy encontrados”, externó Andriy Melnyk, embajador permanente de Ucrania ante la ONU.

La costarricense Rebeca Grynspan se reunió el 7 de abril con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El reclamo se dio en alusión al encuentro sostenido el pasado 7 de abril en Moscú.

La Cancillería rusa informó sobre la reunión mediante un comunicado de prensa, en el que señaló que Serguéi Lavrov expuso a Rebeca Grynspan la posición de su país respecto a la necesidad de que quienes aspiren a la Secretaría General “adopten una política imparcial en interés de todos los Estados miembros y adapten la ONU a las realidades multipolares”.

Ante el cuestionamiento, Grynspan defendió su actuación y la justificó como parte de la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos en conflictos internacionales. “Tenemos que relacionarnos con todas las partes del conflicto. No podemos mediar si no nos involucramos; eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellas, pero el diálogo es importante”, respondió.

La candidata también destacó la relevancia de los procesos de negociación en curso y recordó su experiencia previa en gestiones vinculadas a Ucrania, particularmente en iniciativas impulsadas por Naciones Unidas.

“Las negociaciones que están teniendo lugar hoy son muy importantes, especialmente para Ucrania. He estado allí, he visitado Kiev en varias ocasiones cuando participaba en la iniciativa del mar Negro; fue importante para Ucrania”, afirmó.

Grynspan aseguró que mantendría ese enfoque en caso de asumir el cargo. “Lo volvería a hacer: usaría mis buenos oficios para promover la paz, facilitar la mediación, hablar con todos los actores y lograr una paz permanente y duradera”, concluyó.

Experiencia previa

La Iniciativa del Mar Negro, o también conocida como la Iniciativa de los Cereales del Mar Negro, fue firmada en Estambul en julio de 2022 por Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU.

Se creó con el fin de facilitar la navegación segura para las exportaciones de cereales y productos alimenticios y fertilizantes conexos, incluido el amoníaco, desde puertos marítimos ucranianos designados.

Previo al conflicto bélico iniciado por Moscú, Ucrania era uno de los principales exportadores de cereales y el mayor proveedor mundial de aceite de girasol, por lo que las gestiones buscaban desbloquear el comercio de productos alimenticios esenciales y mitigar el alza de los precios internacionales de los alimentos.

Rusia es uno de los cinco miembros permanentes, con derecho a veto, del Consejo de Seguridad de la ONU. Los restantes integrantes son China, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos.

La elección del próximo secretario general de la ONU recae en el Consejo de Seguridad —en la práctica los cinco miembros permanentes con su derecho de veto—, ya que este órgano es el encargado de proponer a la Asamblea General al candidato o candidata para el cargo.