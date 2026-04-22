Política

Ucrania cuestiona a Rebeca Grynspan, costarricense que aspira a dirigir la ONU, por reunión con Rusia

Representante permanente hizo el señalamiento durante una audiencia pública de la Asamblea General de la ONU

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Por Lucía Astorga
Andrii Melnyk, representante permanente de Ucrania ante la ONU, cuestionó a Rebeca Grynspan su reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
Andrii Melnyk (corbata amarilla), representante permanente de Ucrania ante la ONU, cuestionó a Rebeca Grynspan su reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov. (Captura de pantalla ONU/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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