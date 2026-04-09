Costarricense Rebeca Grynspan se reúne con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en plena carrera por la secretaría general de la ONU

La costarricense Rebeca Grynspan (derecha), candidata a la Secretaría General de la ONU, se reunió con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov (ubicado a la izquierda en el centro).

Rebeca Grynspan, candidata costarricense para la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reveló que se reunió con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov.

Según la costarricense, la cita se dio este martes 7 de abril. Durante el encuentro, aseguró, intercambiaron puntos de vista sobre la ONU.

“Reafirmamos la importancia de respetar la Carta de la ONU. Compartí mi visión sobre cómo la organización puede reenfocar sus esfuerzos, fortalecer su eficacia, impulsar las reformas necesarias y responder de manera más directa a los desafíos globales actuales", escribió la exvicepresidenta de Costa Rica en sus redes sociales.

Costa Rica postuló a Grynspan, el 3 de marzo pasado, para el máximo puesto de la ONU.

La nota diplomática fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Grynspan fue vicepresidenta de la República en la administración de José María Figueres (1994-1998) y viceministra de Hacienda en el primer gobierno de Óscar Arias, entre 1986 y 1988.

Entre sus principales cargos en organizaciones internacionales, se desempeñó como secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (2014–2021), presidiendo las cumbres regionales de jefes de Estado y de Gobierno; además, fue subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Desde el 2021, la economista ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Candidaturas

La costarricense se enfrenta a tres candidaturas. Junto con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, buscan ser la primera mujer en la historia en ostentar ese cargo en la ONU.

Ambas compiten contra el argentino Rafael Mariano Grossi y el expresidente de Senegal Macky Sall. La argentina Virginia Gamba también estaba en la carrera, con el respaldo de Maldivas, pero ese país le retiró posteriormente el apoyo.

Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Rafael Mariano Grossi, de Argentina; y Michelle Bachelet, de Chile. (Canva/La Nación)

La votación se realizará este año para que la persona elegida empiece funciones el primer día del 2027; el nombramiento dura cinco años.