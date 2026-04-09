Política

Costarricense Rebeca Grynspan se reúne con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en plena carrera por la secretaría general de la ONU

La costarricense compite contra la expresidenta chilena Michelle Bachelet y dos candidaturas más

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Por Sebastián Sánchez
Rebeca Grynspan se reunión con el canciller ruso, Sergey Lavrov.
La costarricense Rebeca Grynspan (derecha), candidata a la Secretaría General de la ONU, se reunió con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov (ubicado a la izquierda en el centro). (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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