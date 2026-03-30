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Rebeca Grynspan enfrenta a Michelle Bachelet y dos candidatos de peso en cierre de campaña por la Secretaría General de la ONU

Bachelet continúa en la carrera con el apoyo de Brasil y México, tras retiro de apoyo por el gobierno de Kast en Chile.

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Por Sebastián Sánchez
Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Rafael Mariano Grossi, de Argentina; y Michelle Bachelet, de Chile.
Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Rafael Mariano Grossi, de Argentina; y Michelle Bachelet, de Chile. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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