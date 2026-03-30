Rebeca Grynspan enfrenta a Michelle Bachelet y dos candidatos de peso en cierre de campaña por la Secretaría General de la ONU

La candidata nominada por Costa Rica, Rebeca Grynspan, y la chilena Michelle Bachelet se enfrentan por ser la primera mujer en la historia en ostentar el cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Ambas compiten junto al argentino Rafael Mariano Grossi y al expresidente de Senegal Macky Sall. La argentina Virginia Gamba también estaba en la carrera, con el respaldo de Maldivas, pero ese país le retiró posteriormente el apoyo.

Con esto, oficialmente son cuatro personas las que compiten por el cargo.

Costa Rica postuló, el 3 de marzo de 2026, a la exvicepresidenta Grynspan para el máximo puesto de la ONU.

La nota diplomática fue firmada el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Grynspan fue vicepresidenta de la República en la administración de José María Figueres (1994-1998) y viceministra de Hacienda en el primer gobierno de Oscar Arias, entre 1986 y 1988.

Entre sus principales cargos en organizaciones internacionales, se desempeñó como secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (2014–2021), presidiendo las cumbres regionales de jefes de Estado y de Gobierno; además, fue subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Costa Rica impulsa a Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de la ONU. (ONU/UNCTAD /UNCTAD)

Desde 2021, la economista ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La votación se realizará este año para que la persona elegida empiece funciones el primer día de 2027; el nombramiento dura cinco años.

El caso Bachelet

La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet Jeria fue nominada inicialmente, en febrero, por su país, Brasil y México.

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y candidata a la Secretaría General de la ONU. (LUDOVIC MARIN/AFP)

En ese momento, Chile era dirigido por el presidente de izquierda, Gabriel Boric. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast sucedió a Boric.

Durante la campaña presidencial, Bachelet, exmandataria por el Partido Socialista de Chile, respaldó públicamente a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien perdió el balotaje con Kast.

El 24 de marzo, Chile retiró oficialmente su apoyo a Bachelet. Para que una persona se pueda postular al cargo de secretario general de la ONU requiere que, al menos, un país miembro le apoye.

En el caso de la expresidenta sudamericana, su postulación no decae dado que continúa el apoyo de Brasil y México, gobernados por los presidentes de izquierda, Luiz Inácio Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

En una carta firmada por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el presidente del Consejo de Seguridad, Michael G. Waltz, se informó que Chile notificó oficialmente el retiro de su apoyo, al tiempo que se confirma que la candidatura continúa vigente.

“A partir del 25 de marzo de 2026, la señora Bachelet es considerada candidata al cargo de Secretaria General nominada por la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos”, dice la misiva.

La socialista confirmó en una carta que continúa en la carrera por la Secretaría de la ONU: “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto".

La expresidenta explicó que comprende que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, “en mi calidad de ex jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”.

Entre el 2018 y el 2022, Bachelet fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es médica cirujana de profesión y fue ministra de Defensa y Salud, en su país, antes de llegar al Palacio de La Moneda.

¿Quiénes son los otros competidores?

El primero en postularse fue el argentino Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fue propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Rafael Mariano Grossi, candidato apoyado por Argentina. (Joe Klamar/AFP/Archivos/AFP)

Grossi fue postulado el 26 de noviembre del 2025, solo un día después de que se abrieran el plazo para recibir candidaturas.

Este aspirante a dirigir la ONU fue presidente designado de la Conferencia de Revisión de 2020 de las Partes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y del 2014 al 2016 ejerció como presidente del Grupo de Proveedores Nucleares.

Es un diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de Argentina en Austria en los gobiernos de la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el derechista Mauricio Macri.

Además, ejerció el mismo cargo en Eslovenia y Eslovaquia; así como representante permanente ante Organismos Internacionales con sede en Viena.

El último candidato es Macky Sall, presidente de Senegal entre 2012 y 2024. Su candidatura es impulsada por Burundi.

Macky Sall (izquierda), expresidente de Senegal, junto con Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una foto de archivo del 2022. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Sall ha ocupado diversos cargos en su país: presidente de la Asamblea Nacional, primer ministro de Senegal, ministro del Interior, ministro de Minas, Energía y Aguas y alcalde de Fatick, su ciudad natal.

A nivel internacional fue presidente del Comité de Orientación del Nueva Alianza para el Desarrollo de África, presidente de la Unión Africana y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedao).