Estas son las tres candidaturas a la Secretaría General de la ONU: una costarricense, una chilena y un argentino

Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Rafael Mariano Grossi, de Argentina; y Michelle Bachelet, de Chile.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene tres candidatos para ejercer la Secretaría General en el período 2027-2031: la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Mariano Grossi y la chilena Michelle Bachelet.

Costa Rica oficialmente postuló, este 3 de marzo de 2026, a la exvicepresidenta Grynspan para ese alto puesto dentro de la ONU.

La nota diplomática fue firmada el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la nota diplomática dirigida a la ONU.

Grynspan fue vicepresidenta de la República en la administración de José María Figueres (1994-1998).

En ese período, también fue ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (1996-1998), ministra Coordinadora del Sector Económico (1995-1996) y del Sector Social del Gobierno (1994-1998).

Grynspan fue viceministra de Hacienda en el primer gobierno de Oscar Arias, entre 1986 y 1988.

Entre sus principales cargos en organizaciones internacionales, se desempeñó como secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (2014–2021), presidiendo las cumbres regionales de jefes de Estado y de Gobierno; además, fue subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Desde 2021, la economista ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Rebeca Grynspan es secretaria general de la Unctad y exvicepresidenta de Costa Rica. (Cortesía Unctad /Cortesía Unctad)

Rafael Mariano Grossi

El primero en postularse fue el argentino Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fue propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Grossi fue postulado el 26 de noviembre del 2026, solo un día después de que se abrieran el plazo para recibir candidaturas.

Este aspirante a dirigir la ONU fue presidente designado de la Conferencia de Revisión de 2020 de las Partes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y del 2014 al 2016 ejerció como presidente del Grupo de Proveedores Nucleares.

Rafael Mariano Grossi, candidato de Argentina. (ALEX HALADA/AFP)

Es un diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de Argentina en Austria en los gobiernos de la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el derechista Mauricio Macri.

Además, ejerció el mismo cargo en Eslovenia y Eslovaquia; así como representante permanente ante Organismos Internacionales con sede en Viena.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, expresidenta en dos períodos de Chile, fue propuesta por el gobierno de su país encabezado por Gabriel Boric.

Entre el 2018 y el 2022 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su candidatura fue confirmada el pasado 2 de febrero.

Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos ocasiones. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Bachelet, quien es médica cirujana de profesión, fue ministra de Defensa y Salud, en su país, antes de llegar al Palacio de La Moneda.