Costa Rica oficializa candidatura de Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la ONU, ¿quiénes más compiten?

El Gobierno de Costa Rica oficializó este 3 de marzo de 2026 la postulación de la exvicepresidenta Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la nota diplomática dirigida al organismo internacional para el período 2027-2031.

La propuesta costarricense se articula en tres prioridades principales para el organismo. Estas incluyen priorizar la paz y seguridad duraderas, profundizar la reforma de la entidad y preparar a la organización para los retos del futuro.

La Cancillería informó de que la candidatura surge en un momento crítico para la organización. El Poder Ejecutivo considera que Grynspan reúne condiciones de “autoridad política y liderazgo multilateral” para enfrentar los retos actuales.

El comunicado resalta que la postulación cuenta con el respaldo de las instituciones del Estado y de las fuerzas políticas del país, aunque sin hacer alusión a cuáles.

Grynspan fue vicepresidenta de la República en la administración de José María Figueres (1994-1998). Posteriormente, se desempeñó como administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ese cargo, supervisó un presupuesto superior a los $4.000 millones con operaciones en más de 170 países y territorios, según el comunicado.

Desde 2021, la economista ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Grynspan fue viceministra de Hacienda en el primer gobierno de Oscar Arias, entre 1986 y 1988. Durante su ejercicio como vicepresidenta de Figueres, también fue ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (1996-1998), ministra Coordinadora del Sector Económico (1995-1996) y del Sector Social del Gobierno (1994-1998).

De resultar electa, sería la primera mujer en dirigir la organización en sus 80 años de historia. El mandato del próximo secretario iniciará el 1.° de enero de 2027.

¿Contra quién competirá la costarricense?

A parte de Grynspan, hay dos candidatos oficialmente postulados.

El primero fue el argentino Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fue propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Rafael Mariano Grossi fue propuesto por Milei a la Secretaría General de la ONU. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Grossi fue postulado el 26 de noviembre del 2026, solo un día después de que se abrieran el plazo para recibir candidaturas. Es un diplomático de carrera que fue, además, embajador de Argentina en Austria en los gobiernos de la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el derechista Mauricio Macri.

La segunda candidatura pertenece a Michelle Bachelet, expresidenta en dos períodos de Chile. Fue propuesta por el gobierno de su país encabezado por Gabriel Boric.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Entre el 2018 y el 2022 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su candidatura fue confirmada el pasado 2 de febrero.