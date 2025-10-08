El Explicador

Cómo se elige la Secretaría General de la ONU: el cargo al que aspira la costarricense Rebeca Grynspan

Explicamos el proceso de elección del máximo cargo de Naciones Unidas y cuáles son los otros nombres que competirán con Rebeca Grynspan

Por Cristian Mora
La contienda para la elección de la nueva Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya comenzó, y desde ahora se escuchan nombres de posibles candidatos, como el caso de la costarricense Rebeca Grynspan.
Asamblea General de la ONU. (Imágenes con fines ilustrativos) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







