Rebeca Grynspan sobre candidatura a secretaría general de ONU: ‘Será un honor si puedo representar a mi país’

La costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), ha sido mencionada como posible candidata a la Secretaría General de la ONU, un cargo que nunca ha ocupado una mujer en los 80 años de historia del organismo.

Durante una entrevista con La Nación, realizada este viernes de manera virtual, Grynspan, desde su despacho en Ginebra, Suiza, respondió sobre la candidatura al alto cargo de la ONU. En los 80 años de fundado, el organismo no ha tenido una mujer en este puesto.

“La candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas la presentan los países, así que yo no me voy a presentar a mí misma. Será un honor si puedo representar a mi país y a mi región Latinoamérica y el Caribe”, dijo Grynspan, de 69 años y economista graduada en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Rebeca Grynspan responde a La Nación sobre candidatura en la ONU

En febrero y julio pasados, Grynspan fue mencionada por el diario español El País, como posible candidata para suceder en la dirección de la ONU al portugués Antonio Guterres, cuyo período vence el 31 de diciembre de 2026.

Nacida en San José, de padres migrantes originarios de Polonia, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998; y estuvo al frente de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) entre 2014 y 2021.

Ocupa la secretaría general de la Unctad desde setiembre de 2021. Es la primera mujer en el cargo.

La Unctad busca ayudar a los países en desarrollo a acceder a los beneficios de la economía globalizada y apoyarlos a afrontar los posibles inconvenientes de una mayor integración económica.

Retirada de la política tica

Al ser consultada sobre sus planes con respecto a participar en política de Costa Rica, Grynspan fue enfática en señalar que ya no regresará a esta actividad.

“No regresaré a la política nacional. Veo mis responsabilidades en el ámbito internacional, llevaré a Costa Rica y sus valores y su ejemplo en todo aquello que haga, pero no en la política nacional. Me dedicaré solo a la política internacional. Lo he dicho de todas las maneras posibles”, aseguró.

A la vez que reiteró: “No regresaré a la política nacional costarricense, me desvinculé hace muchos años del Partido Liberación Nacional, pero llevaré con mucho orgullo a mi país a donde sea que yo vaya”.

La economista añadió que dejó Costa Rica hace casi 25 años y, desde entonces, no tiene participación en la política nacional.

Mencionó que su periodo en el cargo de la Unctad recién finalizó y fue extendido por dos años más.

Grynspan consideró que lo más difícil de su cargo es conciliar todas las demandas con los recursos disponibles.

“La tendencia cuando uno está dirigiendo una organización es tratar de hacer lo más posible, pero si se sobre expande, entonces no se puede hacer bien. Y, por lo tanto, el balance es entre la necesidad de los países que le pide cada vez más, pero los recursos de Naciones Unidas van para abajo, son dos fuerzas en dirección contrarias. Balancear eso es probablemente una de las cosas más difíciles que como líder se tiene”, apuntó.

Sin embargo, aseguró disfrutar la experiencia lograda en el cargo.

“La verdad es que he aprendido muchísimo en esta institución y muchísimo de los países. El poder tener siempre la mente abierta, entender de dónde viene el otro y las circunstancias tan distintas en este mundo tan diverso, eso es lo que más disfruto”, agregó Grynspan.

La funcionaria compartió que, cuando le corresponda el retiro del ámbito laboral, regresaría a Costa Rica, pero no residiría a tiempo completo debido a que tiene a su hija radicada en Estados Unidos y a su hijo con domicilio en México.

“Mi ancla seguirá siendo el país”, destacó. Grynspan dice que regresa a Costa Rica en vacaciones y para estar con la familia.