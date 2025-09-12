Política

Rebeca Grynspan sobre candidatura a secretaría general de ONU: ‘Será un honor si puedo representar a mi país’

Rebeca Grynspan, actual secretaria de la Unctad, respondió a ‘La Nación’ sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer al frente de la ONU.

Por Gustavo Ortega Campos
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, posa frente a la bandera de la ONU en Ginebra, Suiza; es mencionada como posible candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.
La costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), ha sido mencionada como posible candidata a la Secretaría General de la ONU, un cargo que nunca ha ocupado una mujer en los 80 años de historia del organismo. (Captura de pantalla/La Nación)







