Costa Rica anunciará candidatura para la Secretaría General de la ONU

Cancillería convocó al cuerpo diplomático acreditado y a los medios de comunicación, a un acto oficial en el que se comunicará la decisión

Por Lucía Astorga
31/06/2024. Cancillería de la República. Hora: 11:00 a.m. Entrevista con el canciller Arnoldo André Tinoco, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en San José. Fotos: Mayela López
El canciller Arnoldo André Tinoco convocó al cuerpo diplomático a una conferencia de prensa. (Mayela López)







