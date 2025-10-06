Costa Rica anunciará candidatura para la Secretaría General de la ONU

El gobierno de Rodrigo Chaves anunciará el miércoles 8 de octubre la candidatura que Costa Rica impulsará para ocupar la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), en sustitución del portugués António Guterres.

La Nación tiene conocimiento que el Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a las misiones diplomáticas acreditadas en el país, a nombre del canciller Arnoldo André Tinoco, a una conferencia de prensa titulada “Candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas”.

No obstante, no se detalla el nombre de la persona a quien el gobierno costarricense estaría apoyando.

En horas de la tarde de este lunes, Cancillería también convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa a la misma hora y en el mismo lugar, solamente que se limitan a decir que se trata de un “anuncio de interés nacional”.

La exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), ha sido señalada como una potencial candidata para ocupar la secretaría general de la ONU.

Durante una entrevista con La Nación, realizada el 12 de setiembre de manera virtual, Grynspan hizo referencia a la necesidad de que el cargo sea ocupado por una mujer, una situación que nunca se ha presentado en los 80 años de existencia del organismo.

“La candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas la presentan los países, así que yo no me voy a presentar a mí misma. Será un honor si puedo representar a mi país y a mi región Latinoamérica y el Caribe”, dijo Grynspan, de 69 años y economista graduada en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Chile anunció el pasado 23 de setiembre la candidatura de la expresidenta de la República, Michele Bachelet, como su candidata a la Secretaría General de la ONU, durante el discurso del mandatario Gabriel Boric Font, ante la Asamblea General.

António Guterres ha ocupado el cargo durante dos periodos consecutivos: el primero del 2017 al 2021, el segundo inició en 2022 y concluye el 31 de diciembre de 2026.

Arnoldo André: Es el turno de América Latina y el Caribe

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 24 de setiembre, el canciller costarricense abogó porque la próxima persona en asumir el más alto cargo en la organización internacional, provenga de América Latina y el Caribe.

“Estamos seguros de que encontraremos esa persona. Y estamos seguros también, de que la encontraremos en nuestra región, ¡porque es el turno de América Latina y el Caribe!“, declaró André.

El jefe de la diplomacia costarricense también delineó el perfil que, a su juicio, debería tener la próxima persona que asuma la Secretaría General del organismo, a partir de enero de 2027.

Subrayó que el cargo requiere de “la visión que provee la experiencia y la valentía que solo otorgan los años de servicio al más alto nivel”, así como “la autoridad que nace de la integridad”.

Asimismo, André sostuvo que la persona electa deberá “abrazar, con sabiduría y convicción, los tres pilares de esta organización”, en referencia a la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Enfatizó que quien ocupe el puesto debe ser capaz de “forjar consensos e inspirar esperanza, aun en las circunstancias más difíciles”, y demostrar la determinación necesaria “para renovar y fortalecer esta organización”.

El único latinoamericano que ha sido secretario general de la ONU, es el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

El Secretario General es nombrado por la Asamblea General de la ONU, a recomendación del Consejo de Seguridad.