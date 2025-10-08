Política

Costa Rica propone a Rebeca Grynspan como próxima secretaria general de la ONU

La exvicepresidenta de la República, durante el gobierno de José María Figueres, ha roto récords al convertirse en la primera mujer en liderar diversos organismos internacionales.

Por Lucía Astorga
Costa Rica impulsará a Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de la ONU.
Costa Rica impulsará a Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de la ONU. (ONU/UNCTAD /UNCTAD)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

