Canciller Arnoldo André: Es hora de que la Secretaría General de la ONU sea ocupada por una mujer

El jefe de la diplomacia costarricense convocó al cuerpo diplomático a una conferencia de prensa el miércoles, para anunciar la candidatura que promoverá Costa Rica para ocupar el máximo cargo del organismo internacional

Por Lucía Astorga
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, sonríe con un micrófono en mano.
El canciller Arnoldo André afirmó que Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, ha sido reconocida como una persona con las condiciones ideales para asumir la Secretaría General de la ONU. (Cortesía Unctad/Cortesía Unctad)







Lucía Astorga

