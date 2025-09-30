Editorial

Editorial: Un lamentable récord de Chaves: no asistió ni una vez a la Asamblea General de la ONU

Que el máximo representante estatal de un país se prive de participar en la ‘copa del mundo’ de la diplomacia multilateral es mucho más que un traspié simbólico. Aparte de las limitaciones que pueda sentir para conducirse en tales ámbitos, su ausencia de ese foro refleja los retrocesos del país en diversos ámbitos

Por La Nación
El canciller Arnoldo André Ticono advirtió sobre la amenaza del usos de las armas nucleares en el contexto geopolítico actual.
En su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, este 24 de setiembre, el canciller costarricense advirtió de que el riesgo de un conflicto nuclear es el más alto en décadas. (ONU/ONU)







editorialONUAsamblea General de la ONUNaciones UnidasArnoldo AndréRodrigo Chaves
