Nayib Bukele califica de ‘inútil’ a la Asamblea General de la ONU

San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien es aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que no acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas porque era “inútil” y no quería “perder el tiempo”.

Bukele suele criticar con un discurso populista a las organizaciones internacionales que denuncian violaciones de derechos humanos en El Salvador, donde está vigente desde 2022 un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial para luchar contra las pandillas.

Trump, quien también criticó esta semana a la ONU, ha expresado en varias ocasiones su admiración por el mandatario salvadoreño, quien se ha convertido en el mayor aliado de Washington en Centroamérica.

“Esta vez me salté la Asamblea General de las Naciones Unidas, me pareció inútil este año, pero siempre puedes ver el discurso del año pasado si quieres perder el tiempo como lo hice yo”, escribió Bukele en inglés en su cuenta de X. El mensaje va acompañado de un video donde se ve al gobernante salvadoreño dando su discurso ante la Asamblea General de la ONU en 2024.

En ese video de 2 minutos, Bukele afirma que “el mundo libre ya no es libre” porque las calles han caído “en manos de las pandillas, el crimen organizado y las drogas” y las redes sociales “fueron obligadas” por los gobiernos a “censurar a sus usuarios”.

Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos, preside El Salvador bajo un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidos más de 89.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes.

El mandatario salvadoreño goza de una gran popularidad en el país gracias a su ofensiva contra las pandillas, que redujo al mínimo los índices de violencia criminal, pero grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.