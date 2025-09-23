Estos son seis puntos clave del discurso de Trump en la ONU: Críticas a aliados y amenazas a narcotraficantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso este martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso este martes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A continuación, los seis puntos más relevantes.

Critica el reconocimiento de Palestina como una “recompensa” para Hamás por “horribles atrocidades”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Washington es una “recompensa” para el grupo armado Hamás por “atrocidades horribles”.

“Esto sería una recompensa por las horribles atrocidades de (Hamás), incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”, declaró Trump en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Trump advierte que EEUU “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos

Donald Trump le advirtió a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

Trump anuncia en la ONU que se reunirá con Lula “la semana que viene”

Trump anunció que se reunirá “la semana que viene” con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en plena tensión diplomática entre ambos países.

“Vamos a reunirnos la semana que viene, por si le interesa a alguien”, declaró Trump en la tribuna de la ONU, minutos después del discurso de Lula, que criticó los aranceles y sanciones que ha impuesto Washington a su gobierno.

Trump dice que países europeos se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal

Trump declaró que los países europeos se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa “invasión”.

“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas”, dijo Trump en la Asamblea General de la ONU, para luego añadir: “sus países están yendo al infierno”.

Trump exige a Europa que deje de comprar petróleo ruso y acusa a China e India

Trump le exigió a los países europeos que dejen de comprar petróleo a Rusia de inmediato y acusó a China e India de financiar la guerra en Ucrania con sus compras.

“Tienen que cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo”, dijo Trump durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Trump se burla de la ONU y la acusa de no haberle ayudado en negociaciones de paz

Trump acusó este martes a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con “siete” conflictos en el mundo.

“La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”, declaró en el estrado de la Asamblea General el republicano, descontento porque no funcionaba el teleprónter y porque se estropearon las escaleras mecánicas al llegar a la sede.