Corea del Norte reafirma en la ONU que nunca renunciará a su poder nuclear

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Corea del Norte reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” y parte de su Constitución. Pyongyang advierte que abandonar sus armas atómicas sería renunciar a su soberanía y derecho a existir.

Por AFP
Esta fotografía publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 18 de octubre, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) visitando el comando del 2.º Cuerpo del Ejército Popular de Corea, en un lugar no revelado en Corea del Norte. Corea del Norte negó el envío de tropas a Rusia y calificó las acusaciones surcoreanas como infundadas.
El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto a retomar el contacto con Estados Unidos si éste renuncia a la idea de privar a su país de sus armas nucleares. (STR/AFP)







