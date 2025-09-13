El Mundo

Corea del Norte impulsará su arsenal militar nuclear y convencional, dice agencia estatal

Desde la fallida cumbre con Estados Unidos en 2019, Corea del Norte ha reiterado que nunca renunciará a sus armas nucleares

EscucharEscuchar
Por AFP
Desde la fallida cumbre con Estados Unidos en 2019, Corea del Norte se ha declarado un estado nuclear “irreversible”. (STR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Corea del NorteArsenalArmas nucleares
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.