Eje China-Corea del Norte-Rusia se muestra en Pekín: Xi, Kim y Putin en un mismo evento

Kim llegó a Pekín el martes acompañado de su hija Kim Ju Ae, en lo que supone su segundo viaje al extranjero en seis años y el primero a China desde 2019

Por AFP
Russia's President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un arriving to a military parade
Vladimir Putin, presidente de Rusia, Xi Jinping, mandatario chino y Kim Jong Un, líder norcoreano asistieron juntos al desfile militar organizado por Pekín. (Foto: AFP) (STR/AFP)







