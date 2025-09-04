Eje China-Corea del Norte-Rusia se muestra en Pekín: Xi, Kim y Putin en un mismo evento

Vladimir Putin, presidente de Rusia, Xi Jinping, mandatario chino y Kim Jong Un, líder norcoreano asistieron juntos al desfile militar organizado por Pekín. (Foto: AFP)

Pekín, China. El presidente chino, Xi Jinping, se reunió a conversar este jueves en Pekín con el líder norcoreano Kim Jong Un, quien realiza una excepcional visita al extranjero, informó la agencia estatal Xinhua.

Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin, flanquearon a Xi en un gran desfile militar celebrado el miércoles en la capital china, donde se mostraron a los líderes extranjeros los últimos adelantos armamentísticos del gigante asiático.

China es el aliado más importante de Corea del Norte, cuya relación se forjó en el estallido de la Guerra de Corea en la década de 1950.

La prensa oficial china informó que Kim y Xi se reunieron para mantener conversaciones en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, sin dar más detalles del contenido de la cita.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China había anunciado más temprano que el encuentro sería “un intercambio profundo de opiniones sobre las relaciones entre China y la RPDC y cuestiones de interés común”, utilizando las siglas de Corea del Norte.

“China está dispuesta a colaborar con la RPDC para fortalecer la comunicación estratégica... (y) profundizar el intercambio de experiencias en materia de gobernanza”, declaró el portavoz Guo Jiakun.

Kim llegó a Pekín el martes acompañado de su hija Kim Ju Ae, en lo que supone su segundo viaje al extranjero en seis años y el primero a China desde 2019.

Su asistencia al desfile fue la primera vez que se le vio junto a Xi y Putin en un mismo evento.

Kim se reunió el miércoles con el presidente ruso, quien le agradeció el envío de tropas norcoreanas para apoyar a Moscú en su guerra en Ucrania.