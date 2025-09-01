Una cumbre en China reunió a Xi, Putin y Modi… y el mensaje a Occidente fue claro

Tianjin, China. Los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente este lunes en una cumbre en la ciudad china de Tianjin que busca promover una gobernanza mundial alternativa, con Pekín como centro de las relaciones regionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría” y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

“Mirando al futuro, con un mundo que enfrenta turbulencia y transformación, debemos continuar con el espíritu de Shanghái”, expresó Xi.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái”, señaló Xi en referencia al nombre del bloque, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos.

“Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, declaró Xi.

Esta cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y de otras 16 naciones afiliadas como observadoras.

China y Rusia se han referido a la OCS como una alternativa a la OTAN.

Putin defendió en la cumbre la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.

“Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente”, declaró Putin.

“La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN”, agregó.

“Siempre perspicaces”

Los dirigentes presentes posaron para la tradicional foto de grupo en la alfombra roja.

Putin y Modi, charlaron durante la sesión de fotos y después sostuvieron una reunión bilateral.

“Las conversaciones con él siempre son perspicaces”, escribió Modi en X.

El primer ministro indio elogió la “asociación estratégica especial y privilegiada” con Rusia y destacó que ambos países siempre han permanecido unidos “incluso en las situaciones más difíciles”.

Sobre Ucrania, Modi declaró que quiere que ambas partes “cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable”.

La cumbre se celebra pocos días después de que India se viera afectada por un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses sobre sus productos como castigo por las compras de petróleo ruso.

Putin también se reunió este lunes con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y le expresó su agradecimiento por su rol de mediador en el conflicto con Ucrania, después de que el país acogiera tres ciclos de conversaciones.

Otro encuentro importante será la reunión entre el presidente ruso y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en un momento en que Teherán enfrenta presiones de Europa para cumplir con sus obligaciones nucleares internacionales.

Vladimir Putin y Xi Jinping se saludan durante la ceremonia de bienvenida de la cumpre (ALEXANDER KAZAKOV/AFP)

Muchas bilaterales

La cumbre de la OCS arrancó el domingo y muchos de los dirigentes presentes también asistirán a un inmenso desfile militar el miércoles en Pekín para marcar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Esta es la mayor reunión de este bloque desde su fundación en 2001 y las calles de Tianjin están adornadas con afiches oficiales con expresiones como “Beneficio Mutuo” e “Igualdad”.

Xi celebró el domingo numerosas reuniones bilaterales con los dirigentes presentes, incluido un encuentro con Modi, quien visitó China por primera vez desde 2018.

Modi dijo a Xi que India está comprometida con hacer “avanzar nuestras relaciones con base en la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”.

India y China, los dos países más poblados del mundo, son intensos rivales y compiten por influencia en el sur de Asia, y tuvieron un mortal enfrentamiento fronterizo en 2020.

Pero comenzaron a acercarse en octubre, cuando Modi se reunió con Xi por primera vez en cinco años durante una cumbre en Rusia.