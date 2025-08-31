El Mundo

Putin llega a China para una cumbre clave organizada por Xi Jinping

20 líderes mundiales, estarán en la cita que tendrá lugar en Tianjin

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó el domingo en China para asistir a una cumbre organizada por su homólogo Xi Jinping junto a unos 20 líderes mundiales, informaron los medios estatales rusos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PutinRusiaChinaXi Jinping
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.