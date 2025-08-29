Putin se ‘la habrá jugado’ a Trump si no se reúne con Zelenski, dice Macron

Aliados europeos de Ucrania reafirman su apoyo y exigen mayor presión internacional contra Moscú.

Toulon, Francia. Francia y Alemania abogaron el viernes por “sanciones suplementarias” contra Rusia por el rechazo del presidente ruso Vladimir Putin a reunirse con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski para buscar una salida a la guerra en Ucrania, como había prometido a Donald Trump.

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, “eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado” a Trump, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Eso no puede quedar sin respuesta”, señaló durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, en Toulon, en el sur de Francia.

“Hablaremos ambos con el presidente Trump” este fin de semana y “si constatamos la semana próxima que, de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias” contra Rusia, agregó Macron.

El canciller alemán señaló que la guerra en Ucrania “podría durar todavía muchos meses”, pero los aliados de Kiev están “preparados” para mantener su ayuda.

Putin y Trump se reunieron el 15 de agosto en Alaska. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

“Esta guerra podría durar todavía muchos meses. Estamos preparados para ello”, declaró Merz, para quien “mantener esta ‘coalición de voluntarios’” es una “prioridad” del eje franco-alemán.

Según él, la treintena de aliados de Ucrania -principalmente europeos- reunidos bajo esta denominación están “dispuestos, en un amplio consenso, a ayudar a Ucrania de manera muy concreta”.

Putin no tiene “ninguna voluntad” de entrevistarse con Zelenski, ya que planteó “condiciones previas absolutamente inaceptables”, añadió el dirigente alemán.

Por lo tanto, Francia y Alemania aseguraron que presionarán para que se adopten sanciones suplementarias contra Rusia.

“No abandonaremos a Ucrania”, reiteró Merz al término de un consejo de ministros franco-alemán en la ciudad portuaria.

Zelenski pidió el jueves a los dirigentes europeos en una videoconferencia “mantener la presión” con miras a un encuentro de alto nivel entre Ucrania y Rusia.

Los bombardeos de gran magnitud contra la capital ucraniana en la noche del miércoles al jueves, que mataron al menos a 25 personas, recuerdan según Zelenski la necesidad de actuar

Macron y Merz tendrán la semana próxima una reunión con sus homólogos de 30 países dispuestos a dar garantías de seguridad a Ucrania, para evitar una reanudación del conflicto una vez que termine.