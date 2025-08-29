El Mundo

Putin se ‘la habrá jugado’ a Trump si no se reúne con Zelenski, dice Macron

Francia y Alemania advirtieron que impulsarán nuevas sanciones contra Rusia si Vladimir Putin no cumple con su promesa de reunirse con Volodimir Zelenski para buscar una salida a la guerra en Ucrania

Por AFP
Aliados europeos de Ucrania reafirman su apoyo y exigen mayor presión internacional contra Moscú.
Aliados europeos de Ucrania reafirman su apoyo y exigen mayor presión internacional contra Moscú. (MANON CRUZ/AFP)







