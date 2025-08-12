El Mundo

Macron reconoce que Francia libró una ‘guerra’ en Camerún durante la descolonización

El Camerún británico consiguió su independencia de Reino Unido en 1961 y una parte se sumó al nuevo Estado independiente

EscucharEscuchar
Por AFP
Emmanuel Macron, presidente de Francia, habla sobre colaboración global, cambio climático e inteligencia artificial.
La mayor parte de Camerún quedó bajo dominio francés en 1918 tras la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MacronFranciaGuerraCamerúnDescolonización
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.