Cumbre Trump-Putin: mandatarios finalizan encuentro sin lograr acuerdo sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladímir Putin dándose la mano al final de una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson este 15 de agosto. Fotografía:

Anchorage, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, brindaron este viernes una conferencia de prensa conjunta al cierre de una cumbre destinada a concluir el conflicto en Ucrania, la cual, sin embargo, concluyeron sin lograr acuerdo. Sus declaraciones al cierre, incluso dejaron más interrogantes que certezas.

Putin, quien habló en ruso, aseguró que ambos “allanaron el camino hacia la paz en Ucrania”, aunque no detalló en qué consiste el supuesto acuerdo.

Trump ofreció una evaluación vaga, pero positiva del progreso, afirmando que “se acordaron muchos puntos, y solo quedan unos pocos”. Empero, no describió esos puntos, ni siquiera especificó que estuvieran relacionados con Ucrania.

Trump dice que tuvo una reunión "muy productiva" con Putin

En cambio, Putin afirmó que antes de lograr un pacto definitivo es necesario eliminar las “raíces” de las preocupaciones rusas, entre ellas citó la destitución del gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que calificó como un desafío difícil.

“Estamos convencidos de que para que el acuerdo sea duradero y a largo plazo, necesitamos eliminar todas las causas primarias del conflicto”, dijo, repitiendo una frase que él ha utilizado en el pasado para referirse a una lista de posiciones del Kremlin que Ucrania —y, en su mayor parte, Occidente— han calificado de inaceptables.

Moscú ha exigido que Ucrania ceda gran parte de su territorio a Rusia, se desarme, renuncie a unirse a la OTAN y cambie de gobierno.

El líder ruso agregó que una prioridad es fortalecer la cooperación económica entre Moscú y Washington, y responsabilizó a Ucrania de no obstaculizar ese “acuerdo tácito” para poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022.

Putin dijo este viernes que el “entendimiento” alcanzado, según él, podría traer paz a Ucrania.

“Esperamos que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania”, declaró.

En contraste, Trump negó que haya un pacto cerrado.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladímir Putin se retiran tras una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson este 15 de agosto en Anchorage, Alaska. Fotografía: (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

“Aún no lo hemos logrado, pero hemos avanzado. No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, manifestó junto a Putin frente a la prensa internacional.

Momentos antes, en la conferencia de prensa que duró menos de 12 minutos, Putin no había dado señales de cambio en su postura de línea dura sobre Ucrania, afirmando que la obtención de un acuerdo para cesar el conflicto “tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad”.

El presidente estadounidense, por su parte, dijo que informará sobre sus conversaciones con Putin a los líderes de la OTAN y a Zelenski, y calificó el encuentro como un paso importante, sin ofrecer detalles concretos.

Durante la conferencia, Putin recordó la cercanía geográfica entre ambos países y mencionó a Alaska como parte de una historia compartida, describiéndose como “aliado” de Estados Unidos.

Ambos evitaron responder preguntas de la prensa y se despidieron sin aclarar qué puntos han sido consensuados y cuáles siguen en discusión.

Posturas contrastantes

Antes de la reunión en Alaska, las posturas de ambos beligerantes eran irreconciliables.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a adherirse a la OTAN.

Para Kiev esto es inaceptable. Exige un alto el fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras.

Donald Trump, quien desde la invasión rusa de Ucrania ha generado antagonismo entre ambos beligerantes, lleva tiempo hablando de “concesiones mutuas” a nivel territorial.