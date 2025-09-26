Editorial

Editorial: Cuando más necesaria se hace la ONU, más debilitada está

Al cumplir 80 años de labor, la organización se ha convertido en un archipiélago difícil de gestionar, con una abultada y onerosa burocracia. Mientras los conflictos y retos proliferan, la capacidad de abordarlos se ha debilitado severamente

Por La Nación
Edificio sede de ONU Naciones Unidas en Nueva York
El martes, en Nueva York, comenzó el debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presencia de decenas de jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otros altos dignatarios. (Shutterstock/Foto)







La Nación

