ONU acusa a Israel de genocidio mientras tropas avanzan hacia el centro de Gaza

Israel lanza ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza en medio de denuncias de genocidio por la ONU

Por AFP
Esta imagen, tomada este 16 de setiembre desde la frontera de Israel con la Franja de Gaza, muestra una columna de humo en medio del bombardeo israelí sobre el territorio palestino. Israel desató una nueva campaña masiva de bombardeos sobre la ciudad de Gaza este martes. Fotografía:
Esta imagen, tomada este 16 de setiembre desde la frontera de Israel con la Franja de Gaza, muestra una columna de humo en medio del bombardeo israelí sobre el territorio palestino. Israel desató una nueva campaña masiva de bombardeos sobre la ciudad de Gaza este martes. Fotografía: (MENAHEM KAHANA/AFP)







GazaCiudad de GazaOfensiva Israel GazaGenocidio en GazaCrímenes de guerra Israel
