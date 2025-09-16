ONU acusa a Israel de genocidio mientras tropas avanzan hacia el centro de Gaza

Esta imagen, tomada este 16 de setiembre desde la frontera de Israel con la Franja de Gaza, muestra una columna de humo en medio del bombardeo israelí sobre el territorio palestino. Israel desató una nueva campaña masiva de bombardeos sobre la ciudad de Gaza este martes. Fotografía:

Gaza, Territorios Palestinos. Las tropas israelíes avanzaron este martes hacia el centro de Ciudad de Gaza, en medio de acusaciones de genocidio por parte de la ONU.

La ofensiva terrestre ha dejado decenas de muertos y mantiene a cientos de miles de civiles atrapados, mientras organismos internacionales llaman a detener la violencia y responsabilizan a dirigentes israelíes.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), aunque no habla en nombre de la ONU, afirmó que Israel busca “destruir” al pueblo palestino mediante una campaña militar que ha devastado el enclave.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que “se acumulan las pruebas” de crímenes de genocidio, aunque subrayó que corresponde a la justicia internacional determinarlo formalmente.

Ciudad sitiada

En paralelo, el ejército israelí confirmó que sus tropas avanzan hacia el centro de Ciudad de Gaza, considerada por Tel Aviv como uno de los últimos bastiones de Hamás. “La ofensiva principal comenzó la pasada noche. Sabemos que hay entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás”, dijo un portavoz militar.

Testigos reportaron un bombardeo “intenso e implacable” que dejó a la urbe envuelta en llamas y a cientos de miles de civiles atrapados. El Ministerio de Salud gazatí cifró en 36 los muertos en las últimas horas, mientras el balance total de la guerra supera ya los 64.900 fallecidos, la mayoría civiles, según cifras consideradas fiables por la ONU.

“Había unas 50 personas dentro, entre ellas mujeres y niños. Sacamos a los niños en pedazos”, relató Abu Abd Zaqut, vecino del barrio Al Tuffah, donde un edificio residencial quedó reducido a escombros tras un ataque nocturno.

Las tropas israelíes se desplegaron en la valla fronteriza con la Franja de Gaza, al sur de Israel, el 9 de setiembre del 2025. Foto: (JACK GUEZ/AFP)

Condena internacional

El jefe de derechos humanos de la ONU exigió el fin de lo que calificó como una “carnicería”, mientras múltiples países árabes y musulmanes se reunieron en Doha para pedir que se reconsideren las relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

En contraste, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en la región, reiteró el “apoyo inquebrantable” de Washington a Israel en su objetivo de eliminar a Hamás, aunque reconoció que la ventana para un alto el fuego es “muy breve”.

La guerra estalló en octubre de 2023 tras un ataque de Hamás que dejó más de 1.200 muertos en Israel y 251 secuestrados. Desde entonces, el ciclo de represalias ha dejado a gran parte de Gaza en ruinas y ha alimentado denuncias crecientes de crímenes de guerra y, ahora, de genocidio.