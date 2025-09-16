El Mundo

Fuertes bombardeos en Ciudad de Gaza tras el respaldo de Rubio a Israel

Ataque ocurrió luego de visita oficial de Marco Rubio a Jerusalén

EscucharEscuchar
Por AFP
Marco Rubio
El presidente de Israel Isaac Herzog y el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio se reunieron en Jerusalem. (NATHAN HOWARD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GazaHamasMarco Rubio

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.