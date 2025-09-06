El Mundo

Israel ataca edificios altos de viviendas en Ciudad de Gaza

Eljército israelí continúa su ofensiva en Gaza tras destruir otro edificio y declarar una zona “humanitaria”, que residentes califican de insegura.

Por AFP
Edificio Israel
El ejército israelí indicó que atacó un edificio de gran altura tras anunciar que golpearía estructuras utilizadas por Hamás antes de su planificada ofensiva terrestre. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) (OMAR AL-QATTAA/AFP)







HamásIsraelGaza
AFP

AFP

